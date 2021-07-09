加州內華達州交界發生地震 土石滑落砸中汽車（視頻）

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加州和內華達州交界處周四下午發生6級地震，Lake Tahoe一帶震感強烈，就連灣區的民眾也感覺到地震，震央附近的395號公路發生土石滑落砸中汽車，所幸無人受傷。

根據USGS發布的數據，這起6級地震發生在周三下午3時49分，震央位於加州與內華達州交界的Sierra Nevada山區，加州小鎮Markleeville東南方33公里處，地震最初測得5.9級，但隨後向上修正為6級，地震深度則為6英里。

USGS的專家表示，這次地震的區域屬於Antelope Valley斷層帶，當地有多個斷層，這次的地震屬於正常斷層活動。

地震發生之後，在震央附近發生數十次餘震，分別在2.6到4.2級不等，USGS預測，近日還會有餘震，另外有6%的機率還會發生更大的地震。

由於395號公路就在附近，地震在Mono縣附近路段有土石滑落，行經的汽車被砸中，所幸無人受傷。

Caltrains在地震後關閉有關路段，並要駕駛人改道182公路。

包括Lake Taho一帶到加州Fresno和沙加緬度都感覺到強烈震感，即使遠如灣區也有不少民眾感覺到地震，東灣就有在高樓的民眾感覺到大樓搖晃和震動，甚至長達20秒，民眾也在社交媒體上分享拍攝到室內家具搖晃的照片。

目前尚無傷亡報告傳出，不過由於地震位處偏僻地區，有可能要數天後才能確認受損情況。

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