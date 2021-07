加州內華達州交界發生地震 土石滑落砸中汽車（視頻）

【KTSF】

加州和內華達州交界處周四下午發生6級地震,Lake Tahoe一帶震感強烈,就連灣區的民眾也感覺到地震,震央附近的395號公路發生土石滑落砸中汽車,所幸無人受傷。

根據USGS發布的數據,這起6級地震發生在周三下午3時49分,震央位於加州與內華達州交界的Sierra Nevada山區,加州小鎮Markleeville東南方33公里處,地震最初測得5.9級,但隨後向上修正為6級,地震深度則為6英里。

USGS的專家表示,這次地震的區域屬於Antelope Valley斷層帶,當地有多個斷層,這次的地震屬於正常斷層活動。

地震發生之後,在震央附近發生數十次餘震,分別在2.6到4.2級不等,USGS預測,近日還會有餘震,另外有6%的機率還會發生更大的地震。

由於395號公路就在附近,地震在Mono縣附近路段有土石滑落,行經的汽車被砸中,所幸無人受傷。

Caltrains在地震後關閉有關路段,並要駕駛人改道182公路。

包括Lake Taho一帶到加州Fresno和沙加緬度都感覺到強烈震感,即使遠如灣區也有不少民眾感覺到地震,東灣就有在高樓的民眾感覺到大樓搖晃和震動,甚至長達20秒,民眾也在社交媒體上分享拍攝到室內家具搖晃的照片。

目前尚無傷亡報告傳出,不過由於地震位處偏僻地區,有可能要數天後才能確認受損情況。

