加州50縣處緊急乾旱狀態 Marin縣規定每周只可灌溉一次（視頻）





【KTSF 張麗月報導】

目前全加州58個縣中，有50個縣正處於「緊急乾旱」狀況，由於許多內陸地區，包括灣區在內，在未來幾天的氣溫預測會升至華氏過百度，在夏天來臨之際，居民的用水量也倍增，州長紐森就呼籲民眾節約用水，州府更頒佈新指令，規定北灣Marin縣的居民，每星期只可以灌溉一次，民眾也可以在縣府網站上舉報違規者。

根據加州新的指令，北灣Marin縣超過19萬個用戶，只准每星期一次替花草樹木淋水，至於那一天可以淋水，視乎居住的地點，詳情可以上縣府網站查看。

縣府水務當局說，由於夏天來臨，用水量會倍增，因此要節約用水。

縣水務局發言人Jeanne Mariani-Belding說：「這是歷史性乾旱，今個夏天，我們通常見到用水倍增。」

園藝師就建議，要定期檢查草地的灑水系統，因為有許多屋主根本不知道他們的灑水器漏水，他也建議屋主改種更多抵受得到乾旱，而又適合加州栽種的植物。

Marin縣目前已經節約用水21%，目標是40%，民眾也可以在縣府網站上舉報違規過量用水的人。

另外，東灣Contra Costa縣水務當局要求該縣50萬用戶，自願減少用水10%，當中涵蓋該縣北部，由Martinez至Brentwood一帶。

目前加州多個重要水庫容量處於危險水平，好像北加州的Oroville湖的儲水量只有三成，當局擔心水位不斷下降，可能要在今年較後時間關閉一個水力電氣廠房，Mendocino湖也可能會在年底乾底。

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