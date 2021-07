加州50縣處緊急乾旱狀態 Marin縣規定每周只可灌溉一次（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

目前全加州58個縣中,有50個縣正處於「緊急乾旱」狀況,由於許多內陸地區,包括灣區在內,在未來幾天的氣溫預測會升至華氏過百度,在夏天來臨之際,居民的用水量也倍增,州長紐森就呼籲民眾節約用水,州府更頒佈新指令,規定北灣Marin縣的居民,每星期只可以灌溉一次,民眾也可以在縣府網站上舉報違規者。

根據加州新的指令,北灣Marin縣超過19萬個用戶,只准每星期一次替花草樹木淋水,至於那一天可以淋水,視乎居住的地點,詳情可以上縣府網站查看。

縣府水務當局說,由於夏天來臨,用水量會倍增,因此要節約用水。

縣水務局發言人Jeanne Mariani-Belding說:「這是歷史性乾旱,今個夏天,我們通常見到用水倍增。」

園藝師就建議,要定期檢查草地的灑水系統,因為有許多屋主根本不知道他們的灑水器漏水,他也建議屋主改種更多抵受得到乾旱,而又適合加州栽種的植物。

Marin縣目前已經節約用水21%,目標是40%,民眾也可以在縣府網站上舉報違規過量用水的人。

另外,東灣Contra Costa縣水務當局要求該縣50萬用戶,自願減少用水10%,當中涵蓋該縣北部,由Martinez至Brentwood一帶。

目前加州多個重要水庫容量處於危險水平,好像北加州的Oroville湖的儲水量只有三成,當局擔心水位不斷下降,可能要在今年較後時間關閉一個水力電氣廠房,Mendocino湖也可能會在年底乾底。

