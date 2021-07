拜登兒子Hunter打算高價賣畫惹爭議（視頻）

【KTSF】

總統拜登兒子Hunter Biden今年秋天打算將他的一些畫作以高價出售,引發道德專家關切,認為此舉可能影響到外界觀感,質疑總統或其家人是否涉及以職權換取個人獲利。

這些由Hunter所畫的作品,最近引發白宮的道德爭議,Hunter的藝術作品將在今年秋天於洛杉磯和紐約兩處展示和出售,而且是以僅限受邀者參加的私人展覽形式舉行,每個畫作標價介於7萬5千元到50萬元之間,不過一些道德專家高聲表示不妥。

政府監督計畫資深道德研究員Walter Shaub說:「這不合情理,一個不出名的藝術家賣這個價錢,若非附加拜登之名,而買此藝術品得到這個戳章,表示你擁有總統兒子的創作。」

CNN的消息來源透露,白宮正在介入Hunter和紐約Soho區藝廊業主Georges Berges之間的交易,希望能考慮到任何對於道德問題的憂慮,熟悉有關安排的兩個消息來源也向CNN表示,不論是Hunter本人或是拜登政府,都不會知道是誰標下或買下這些作品,因為買家會保持匿名,而如果有任何異常舉動,例如出價過高,藝廊將拒絕這筆買賣,不過專家不以為然。

Shaub說:「現在他們創造了機會,讓人得到優待而又不必付出代價,這真是個拙劣的錯誤。」

拜登上任之初,曾誓言要避免產生任何有利益衝突的觀感。

拜登說:「我是這麼看的:如果腐敗線就在籃外15呎,千萬不要讓我靠近17呎,因為事關公信。」

針對外界對於Hunter出售畫作而引發的關切,白宮也發表聲明,表示總統已建立了最高的道德標準。

拜登的家人也承諾,會以此遵守嚴苛的程序,就是最好的例子。

在藝廊的網站上,Hunter的個人傳記並未提到他是拜登總統的兒子,而是詳細列出的藝術風格,將藝術生涯專注在視覺藝術。

Hunter過去曾公開自己對抗毒癮的經歷,還告訴紐約時報,藝術對他的戒毒很幫助,將他的能量轉向正面的地方,也讓他遠離不該接觸的人和地方。

