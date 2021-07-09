拜登兒子Hunter打算高價賣畫惹爭議（視頻）

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總統拜登兒子Hunter Biden今年秋天打算將他的一些畫作以高價出售，引發道德專家關切，認為此舉可能影響到外界觀感，質疑總統或其家人是否涉及以職權換取個人獲利。

這些由Hunter所畫的作品，最近引發白宮的道德爭議，Hunter的藝術作品將在今年秋天於洛杉磯和紐約兩處展示和出售，而且是以僅限受邀者參加的私人展覽形式舉行，每個畫作標價介於7萬5千元到50萬元之間，不過一些道德專家高聲表示不妥。

政府監督計畫資深道德研究員Walter Shaub說：「這不合情理，一個不出名的藝術家賣這個價錢，若非附加拜登之名，而買此藝術品得到這個戳章，表示你擁有總統兒子的創作。」

CNN的消息來源透露，白宮正在介入Hunter和紐約Soho區藝廊業主Georges Berges之間的交易，希望能考慮到任何對於道德問題的憂慮，熟悉有關安排的兩個消息來源也向CNN表示，不論是Hunter本人或是拜登政府，都不會知道是誰標下或買下這些作品，因為買家會保持匿名，而如果有任何異常舉動，例如出價過高，藝廊將拒絕這筆買賣，不過專家不以為然。

Shaub說：「現在他們創造了機會，讓人得到優待而又不必付出代價，這真是個拙劣的錯誤。」

拜登上任之初，曾誓言要避免產生任何有利益衝突的觀感。

拜登說：「我是這麼看的：如果腐敗線就在籃外15呎，千萬不要讓我靠近17呎，因為事關公信。」

針對外界對於Hunter出售畫作而引發的關切，白宮也發表聲明，表示總統已建立了最高的道德標準。

拜登的家人也承諾，會以此遵守嚴苛的程序，就是最好的例子。

在藝廊的網站上，Hunter的個人傳記並未提到他是拜登總統的兒子，而是詳細列出的藝術風格，將藝術生涯專注在視覺藝術。

Hunter過去曾公開自己對抗毒癮的經歷，還告訴紐約時報，藝術對他的戒毒很幫助，將他的能量轉向正面的地方，也讓他遠離不該接觸的人和地方。

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