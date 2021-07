孟加拉食物加工廠大火 最少52人死亡

【有線新聞】

孟加拉一間工廠大火,燒了逾一天才受控。工廠內主要出入口反鎖,不少人無法逃生,最少52人死亡。

有人用剷車升起長梯,協助在一樓被困的人逃生,同一時間,二樓有人墮地。

孟加拉首都達卡廿多公里外這座六層高食物加工廠,周四下午起火。據報火勢集中在最高兩層,消防員升起雲梯撲救。

消防部門估計工廠內囤積的塑膠及化學物最先起火,又說主要出入口及通往天台的樓梯被反鎖,令很多人被困。加上工廠旁邊馬路交通擠塞,耽誤消防車到場。

消防在火場內尋獲數十具遺體,另外數十人從窗口躍下逃生受傷。

大火燒了超過24小時才受控,但仍有人失蹤。消防說要搜完五樓、六樓,才可確定最終傷亡人數。

擁有涉事工廠的果汁公司否認違反消防條例,經理說公司信譽良好,不知道為何出入口會被鎖。但當局指廠房缺乏適當的消防設施,政府下令調查。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。