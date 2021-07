2021年夏季旅遊 從機票到租車都更加昂貴

【KTSF 韓千繪報導】

今年夏天,從機票到汽車租賃的費用都變得更加昂貴,專家表示,這些飆升的價格是由整個旅遊行業的需求強勁反彈造成的,2021年的暑假將會變得「很費錢」。

為「費錢」的2021暑假做好準備了嗎?

專家們正在跟踪記錄旅遊業幾個類別的價格,報告顯示,各方面價格正在飆升,並且打破了紀錄。

酒店研究公司STR總裁Amanda Hite說:「我們目前在酒店的周末,平均單日房價比我們以往見過的都要高。」

STR的數據顯示,酒店的價格比去年上漲了44%。

Amanda說:「這實際上並不是由市場上25個頂級酒店所帶動的,在疫情之前,這種情形是完全看不到的。」

Hite還表示,熱門度假勝地的酒店價格,已經超過2019年的水平,根據STR的調查數據,將6月26日的那一周與兩年前的同一時間進行了比較,發現在Orlando價格上漲了6%,而在邁阿密升幅更大,跳到了48%。

Hite說:「聖地牙哥、坦帕、新奧爾良等其他市場,均恢復到2019年相同水平的平均每日房價。」

除了住宿的費用,路上也許會花費更多,根據消費者價格指數,與去年同月相比,5月份的機票價格上漲了24%。

還有租車價格方面,看到了最極端的價格上漲,與一年前相比,租車價格飆升了110%。

專家表示,汽車租賃價格的上漲,與車輛供應不足有關,租車公司出售了大約3分之1的車隊,以在疫情高峰時度過低迷期,另外由於芯片短缺,也阻礙了新車的生產,導致今年一直無法購買替換車輛。

