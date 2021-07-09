2021年夏季旅遊 從機票到租車都更加昂貴

【KTSF 韓千繪報導】

今年夏天，從機票到汽車租賃的費用都變得更加昂貴，專家表示，這些飆升的價格是由整個旅遊行業的需求強勁反彈造成的，2021年的暑假將會變得「很費錢」。

為「費錢」的2021暑假做好準備了嗎？

專家們正在跟踪記錄旅遊業幾個類別的價格，報告顯示，各方面價格正在飆升，並且打破了紀錄。

酒店研究公司STR總裁Amanda Hite說：「我們目前在酒店的周末，平均單日房價比我們以往見過的都要高。」

STR的數據顯示，酒店的價格比去年上漲了44%。

Amanda說：「這實際上並不是由市場上25個頂級酒店所帶動的，在疫情之前，這種情形是完全看不到的。」

Hite還表示，熱門度假勝地的酒店價格，已經超過2019年的水平，根據STR的調查數據，將6月26日的那一周與兩年前的同一時間進行了比較，發現在Orlando價格上漲了6%，而在邁阿密升幅更大，跳到了48%。

Hite說：「聖地牙哥、坦帕、新奧爾良等其他市場，均恢復到2019年相同水平的平均每日房價。」

除了住宿的費用，路上也許會花費更多，根據消費者價格指數，與去年同月相比，5月份的機票價格上漲了24%。

還有租車價格方面，看到了最極端的價格上漲，與一年前相比，租車價格飆升了110%。

專家表示，汽車租賃價格的上漲，與車輛供應不足有關，租車公司出售了大約3分之1的車隊，以在疫情高峰時度過低迷期，另外由於芯片短缺，也阻礙了新車的生產，導致今年一直無法購買替換車輛。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。