聯邦司法部向前台灣生物製藥公司喜康生技兩名前高管起訴多項罪名（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦司法部周三宣布,對前台灣生物製藥公司喜康生技JHL Biotech的兩名前任行政高管,提出多項罪名起訴,包括密謀盜取商業秘密、匯款詐欺以及洗錢等,兩位被告周三首度出庭,位於舊金山的聯邦法庭已將起訴書解封,檢方周三公布起訴詳情。

聯邦司法部周三宣布起訴兩名前喜康生技JHL Biotech的行政高管,分別是73歲南加州Rancho Santa Fe居民Racho Jordanov,他是前喜康生技的共同創辦人和首席執行官,另一位被告是72歲南舊金山市居民Rose Lin,她是前喜康生技共同創辦人和首席營運官。

他們被控密謀竊取商業秘密、電信詐欺、國際洗錢,以及其他包括妨礙司法公正等相關罪名共5項控罪。

兩位被告周三首度在舊金山聯邦法院出庭,並對所有控罪全部不認罪。

根據起訴文件,兩名被告2012年共同創辦喜康科技,總部設在台灣的竹北,並在中國武漢和南加州設有辦公室,兩人被控最早從2008年開始參與詐騙竊取美國生技公司Genentech數千份機密和專賣的文件,以幫助自己的公司秘密加速研發和生產類似的生技產品,或非專利版本的藥物。

聯邦執法當局調查發現,兩名被告所得到的部份從Genentech偷來的機密文件,包含商業秘密。

起訴書又指,2009年開始,被告Rose Lin聘僱一名當時在Genentech工作、有經驗和成就的科學家,和她的丈夫組成團隊,從Genentech盜取機密資訊,2013年開始就使用這些資訊幫助自己的公司發展。

聯邦司法部官員稱,JHL Biotech是個價值接近10億美元的公司,卻是靠著謊言的根基建造起來的,美國檢察官辦公室會持續積極的起訴商業間諜活動,以保護創新。

兩名被告一旦罪名成立,對每項控罪可以判處監禁5年到20年不等,還要再加上高額的罰金,目前兩人已經交保候審,並向法庭交出護照,下次出庭時間是8月24日。

聯邦司法部表示,涉及本案的前Genentech首席科學家Xanthe Lam和她的丈夫Allen Lam,對於涉及這起案件有關控罪,周二已向法庭認罪,兩人承認從2009年開始,從Genentech盜竊機密、專賣和商業秘密資訊,除了承認密謀盜取商業秘密罪名,Xanthe Lam還承認一項密謀電腦詐欺和濫用罪名、一項密謀向政府機構做虛假陳述罪名,以及一項向政府機構做虛假陳述罪名。

Allen Lam則承認4項申報不實稅表罪名,以及一項密謀向政府機構做虛假陳述罪名。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。