【KTSF】

一名16歲少年周二晚在舊金山金銀島搭乘公車時被槍擊。

案發於金銀島的Gateview Ave夾Northpoint Dr.,受害少年隨後被送醫治療,沒有生命危險,目前尚未有任何嫌犯的信息。

警方呼籲任何知情人士,請撥打匿名報警專線:(415) 575-4444,或者發送以「SFPD」開頭的短訊至TIP411。

