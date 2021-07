【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區周三早上發生持槍入屋搶劫案。

警方表示,案發於周三早上9點53分左右,警員接報到Kirkham街1900號路段一間住宅,屋內的一名女受害人表示,一個持槍的男子向她拿錢,她拿出錢後,匪徒即逃離現場。

一名鄰居向警方表示,看到兩名疑犯從事發房屋跑出來之後,立即坐上接應的車逃走。

警方呼籲知情者提供線索,可撥打報案熱線(415) 575-4444,或者發送以SFPD開頭的短訊至TIP411。

