奧克蘭Lake Merritt周六舉行集會 呼籲民眾為治安發聲（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt本星期六將會舉行集會遊行,希望民眾為建設治安更好的奧克蘭站出來發聲,警局局長表示都會出席。

奧克蘭警局局長LeRonne Armstrong說:「我開會時有聽到社區人士的聲音,了解他們關注暴力,我明白這個問題,不能只靠執法人員解決,而是要多方合作。」

星期六的集會名為「為屋崙治安站出來」(Stand up for a safe Oakland),時間是中午至下午兩點,集合地點在Lake Merritt Amphitheater,之後遊行至Lakeshore Ave 2200號路段。

奧克蘭周二發生今年市內第67宗兇殺案,一名35歲男子在無家可歸者營地被槍殺,國慶日長週末又發生多宗槍擊案以及暴力罪案,最少有兩人死亡,市議會上個月曾表決削減警局的經費。

