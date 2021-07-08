奧克蘭Lake Merritt周六舉行集會 呼籲民眾為治安發聲（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）Lake Merritt本星期六將會舉行集會遊行，希望民眾為建設治安更好的奧克蘭站出來發聲，警局局長表示都會出席。

奧克蘭警局局長LeRonne Armstrong說：「我開會時有聽到社區人士的聲音，了解他們關注暴力，我明白這個問題，不能只靠執法人員解決，而是要多方合作。」

星期六的集會名為「為屋崙治安站出來」（Stand up for a safe Oakland），時間是中午至下午兩點，集合地點在Lake Merritt Amphitheater，之後遊行至Lakeshore Ave 2200號路段。

奧克蘭周二發生今年市內第67宗兇殺案，一名35歲男子在無家可歸者營地被槍殺，國慶日長週末又發生多宗槍擊案以及暴力罪案，最少有兩人死亡，市議會上個月曾表決削減警局的經費。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。