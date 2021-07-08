PG&E要求老字號中餐廳拆卸戶外用餐區 老闆感無助（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）日落區一間老字號中餐廳，被太平洋煤電公司（PG&E）以翻修地下管道為由，要求餐廳拆卸戶外用餐空間，令到餐廳老闆感到無助。

由華裔老闆經營的「清真老北京」中餐廳，位於Vicente街3100號路段，已經開了22年，去年7月由於疫情關係，老闆向市府申請許可，在戶外車位搭建用餐空間以幫補生意，許可的有效期至今年年底，老闆說花了6千元搭建戶外用餐空間，但是可惜在上星期要被逼拆卸。

PG&E在大約兩個月前，以需要翻修地下管道為由，要求該餐廳拆除戶外用餐空間，老闆表示，PG&E曾承諾派人討論有關事宜，但一直無人聯絡他們，他於是打電話聯絡PG&E，不過都是找不到人。

老闆楊帥說：「溝通方面很差，因為我們跟他打電話，找不到任何代表幫我，找不到資料，他們只是叫我將資料交給他們，找人幫我打電話，但是過了兩星期，一個月後，沒有人回覆，我每次要打電話，花半至一小時。」

直至兩星期前，他收到工務局來信，叫他們在24小時內拆卸戶外空間，否則將面臨罰款，他於是在社交網站公開這件事，PG&E才聯絡他們，但卻沒有給他們具體答覆。

楊帥說：「只是說他們會跟進事情，沒有肯定的回答，現在已經一個多星期，沒有具體回答。」

他表示，明白工程很重要，但希望PG&E提前通知小商業，而非突如期來，令他們不知所措，雖然現時室內堂食已經重開，但是有近三成顧客仍然感到不放心，選擇在戶外用餐，所以他希望保留戶外用餐空間。

PG&E發聲明回應指會跟進事件，改善同楊老闆的溝通，又指會盡量減少工程為餐廳帶來影響，至於工程預料到8月中完工。

本台都聯絡過市府，但未獲答覆。

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