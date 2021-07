PG&E要求老字號中餐廳拆卸戶外用餐區 老闆感無助（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)日落區一間老字號中餐廳,被太平洋煤電公司(PG&E)以翻修地下管道為由,要求餐廳拆卸戶外用餐空間,令到餐廳老闆感到無助。

由華裔老闆經營的「清真老北京」中餐廳,位於Vicente街3100號路段,已經開了22年,去年7月由於疫情關係,老闆向市府申請許可,在戶外車位搭建用餐空間以幫補生意,許可的有效期至今年年底,老闆說花了6千元搭建戶外用餐空間,但是可惜在上星期要被逼拆卸。

PG&E在大約兩個月前,以需要翻修地下管道為由,要求該餐廳拆除戶外用餐空間,老闆表示,PG&E曾承諾派人討論有關事宜,但一直無人聯絡他們,他於是打電話聯絡PG&E,不過都是找不到人。

老闆楊帥說:「溝通方面很差,因為我們跟他打電話,找不到任何代表幫我,找不到資料,他們只是叫我將資料交給他們,找人幫我打電話,但是過了兩星期,一個月後,沒有人回覆,我每次要打電話,花半至一小時。」

直至兩星期前,他收到工務局來信,叫他們在24小時內拆卸戶外空間,否則將面臨罰款,他於是在社交網站公開這件事,PG&E才聯絡他們,但卻沒有給他們具體答覆。

楊帥說:「只是說他們會跟進事情,沒有肯定的回答,現在已經一個多星期,沒有具體回答。」

他表示,明白工程很重要,但希望PG&E提前通知小商業,而非突如期來,令他們不知所措,雖然現時室內堂食已經重開,但是有近三成顧客仍然感到不放心,選擇在戶外用餐,所以他希望保留戶外用餐空間。

PG&E發聲明回應指會跟進事件,改善同楊老闆的溝通,又指會盡量減少工程為餐廳帶來影響,至於工程預料到8月中完工。

本台都聯絡過市府,但未獲答覆。

