【KTSF】

有電視台新聞攝制組上個月底在東灣奧克蘭(屋崙)市府大樓外採訪時,被持槍匪徒企圖搶劫,奧克蘭警局周三公開了案發時的監控錄像,希望公眾幫助提供嫌犯的線索。

警方表示,案發於6月28日,在奧克蘭14街100號路段,兩名男嫌犯持槍,企圖搶劫一支電視台新聞攝制組,在嫌犯搶走設備之前,該攝制組的武裝安保人員成功阻止了搶劫行為,安保掏出手槍後,兩名嫌犯遂逃離現場。

警方指出,兩名嫌犯均為20歲左右的非洲裔青年,身高約6呎,其中一人身穿紅色Nike連帽衫,黑色褲子和黑白色鞋子,手持黑色手槍,另一名嫌犯手持類似的武器,搶劫時身著深色衣服。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。