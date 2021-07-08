洛杉磯縣警局緝獲價值超過10億美元的非法大麻

【KTSF 韓千繪報導】

南加州洛杉磯縣警長周三宣布，緝獲了價值超過10億美元的非法大麻，這是洛杉磯縣歷史上最大的一起掃除非法大麻行動。

警長Alex Villanueva表示，最近的一項為期10天的行動，查獲了37萬3,000株大麻植物，和33,480磅（15,186公斤）已經收穫的大麻，估計市值近12億美元。

Villanueva說：「洛杉磯縣的非法戶外大麻種植數量顯著增加，尤其是在羚羊谷，其中許多種植與墨西哥販毒組織，以及亞洲和亞美尼亞有組織的犯罪集團直接相關。」

當局周二沒收了在高海拔沙漠種植的非法大麻，行動在洛杉磯以北70英里的羚羊谷進行，當局計劃在未來幾天內，剷平該地區的500處非法種植。

Villanueva說：「通過公共服務電話和居民多次投訴收到的信息，這成為洛杉磯縣警部門歷史上最大的行動，旨在結束羚羊谷進行的數以百計的非法大麻種植。」

加州於2018年1月將休閒娛樂大麻銷售廣泛合法化，但黑市活動依舊非常活躍，部分原因是高額的合法大麻稅促使大麻消費者，尋求更便宜的交易。

警長還補充說，最近的突襲行動中逮捕了131人，和大麻一起被沒收的還有現金、槍支和車輛，還有運水車。

Villanueva說：「這次行動的結果是，共逮捕了131人，扣押了65輛車，包括兩輛水車，扣押了大約28,000美元的現金，這實際上只是種植者自己當天的工資，這個數字顯然不是大麻的價值，那只是工資，還緝獲了價值數以百萬計美元的大麻，實際上現在已達到十億元。」

當局表示，非法大麻種植會使用禁用的殺蟲劑和危險化學品，這些化學品會污染河流和地下水供應，對當地環境造成極大破壞。

加州共和黨眾議員Tom Lackey說：「女士們先生們，這是一種非法的大麻流行病，非常可怕，這些大麻正在威脅我們的環境，它威脅我們的公共健康，它以非常真實的方式，正在威脅我們的公共安全。」

種植者還通過非法水井，或在夜間從當地馬鈴薯和胡蘿蔔農民維護使用的水井中，偷取數百萬加侖的水。

Santa Ana地區水質管理局高級首席地質學家Eric Lindberg說：「不受管制的大麻種植活動，通常會導致肥料、殺蟲劑、石油燃料、沉積物、灌溉尾水、垃圾和人類排泄物被釋放到自然環境中，並污染該州的水域。」

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