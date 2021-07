洛杉磯縣警局緝獲價值超過10億美元的非法大麻

【KTSF 韓千繪報導】

南加州洛杉磯縣警長周三宣布,緝獲了價值超過10億美元的非法大麻,這是洛杉磯縣歷史上最大的一起掃除非法大麻行動。

警長Alex Villanueva表示,最近的一項為期10天的行動,查獲了37萬3,000株大麻植物,和33,480磅(15,186公斤)已經收穫的大麻,估計市值近12億美元。

Villanueva說:「洛杉磯縣的非法戶外大麻種植數量顯著增加,尤其是在羚羊谷,其中許多種植與墨西哥販毒組織,以及亞洲和亞美尼亞有組織的犯罪集團直接相關。」

當局周二沒收了在高海拔沙漠種植的非法大麻,行動在洛杉磯以北70英里的羚羊谷進行,當局計劃在未來幾天內,剷平該地區的500處非法種植。

Villanueva說:「通過公共服務電話和居民多次投訴收到的信息,這成為洛杉磯縣警部門歷史上最大的行動,旨在結束羚羊谷進行的數以百計的非法大麻種植。」

加州於2018年1月將休閒娛樂大麻銷售廣泛合法化,但黑市活動依舊非常活躍,部分原因是高額的合法大麻稅促使大麻消費者,尋求更便宜的交易。

警長還補充說,最近的突襲行動中逮捕了131人,和大麻一起被沒收的還有現金、槍支和車輛,還有運水車。

Villanueva說:「這次行動的結果是,共逮捕了131人,扣押了65輛車,包括兩輛水車,扣押了大約28,000美元的現金,這實際上只是種植者自己當天的工資,這個數字顯然不是大麻的價值,那只是工資,還緝獲了價值數以百萬計美元的大麻,實際上現在已達到十億元。」

當局表示,非法大麻種植會使用禁用的殺蟲劑和危險化學品,這些化學品會污染河流和地下水供應,對當地環境造成極大破壞。

加州共和黨眾議員Tom Lackey說:「女士們先生們,這是一種非法的大麻流行病,非常可怕,這些大麻正在威脅我們的環境,它威脅我們的公共健康,它以非常真實的方式,正在威脅我們的公共安全。」

種植者還通過非法水井,或在夜間從當地馬鈴薯和胡蘿蔔農民維護使用的水井中,偷取數百萬加侖的水。

Santa Ana地區水質管理局高級首席地質學家Eric Lindberg說:「不受管制的大麻種植活動,通常會導致肥料、殺蟲劑、石油燃料、沉積物、灌溉尾水、垃圾和人類排泄物被釋放到自然環境中,並污染該州的水域。」

