一股熱浪週末將會侵襲北加州灣區以外部分地區,週末最高氣溫可高達華氏115度,國家氣象局也對灣區內陸地區,以及北灣部分地區發出酷熱天氣警示。

受到高氣壓影響,氣象局預測氣溫星期四開始上升,星期五東灣內陸地區,最高氣溫將突破華氏100度,而且晚上也將會炎熱。

氣象局對東灣內陸地區、北灣部分地區發出的酷熱警示,將於星期六中午12時至星期日晚上10時生效,氣象局呼籲大家做好準備,預防中暑。

國家氣象局指出,這個週末出現的熱浪高溫,非常罕見而且很危險,如果大家打算週末出遊,應注意天氣報告,因為山麓以及谷地將會異常炎熱,日間最高氣溫可高達華氏115度,預測高溫天氣將於下星期一開始才會逐漸舒緩。

