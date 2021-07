【有線新聞】

美國邁阿密住宅大廈倒塌,當局宣布放棄搜索生還者,重點改為搜索遺體。事故死亡人數增至54人,近百人失蹤。

事故現場附近周三舉行悼念儀式,搜救人員、失蹤者家屬以及宗教代表都有出席,為死難者默哀。事故發生約兩星期,沒找到生還者。

官員宣布救援人員當地周四凌晨起停止搜索生還者,不再出動搜索犬和探測聲音的儀器,認為現時已沒可能找到生還者,強調用盡所有方法才下這個艱難決定。

