新型肺炎全球死亡人數破400萬 多國確診人數回升

【有線新聞】

全球新型肺炎死亡人數突破400萬,隨著多國大規模接種疫苗,每日死亡人數回落,但變種病毒出現令多國確診人數回升,世衛呼籲各國勿急於取消防疫措施,以免適得其反。

新型肺炎疫情肆虐超過一年半,遇上各種變種病毒,死亡人數不到三個月再多100萬人不治,總數突破400萬。有研究中心指,這個死亡數字,相等如1982年至今全球所有死於戰爭的人數。

隨著各國開展疫苗接種計劃,全球單日死於新型肺炎的人,由今年一月的逾18,000人回落至7,900人左右,但新型冠狀病毒出現變異,特別是Delta變種病毒出現後,各地稍稍回落的疫情又再反彈。

最先發現這種變種病毒株的印度死亡人數突破40萬,成為全球第三多。亞洲多處疫情回升,印尼確診激增,醫院不勝負荷,氧氣供應短缺,首次錄得單日過千人不治。

南韓連續兩日確診逾1200宗,是5個多月來新高。

即使大規模接種疫苗的美國、英國、以色列等,確診數字亦有回升。

英國單日確診人數接近半年來首次超過30,000,但英國計劃如期本月稍後全面解封,認為須學習與新型肺炎並存。事實上,歐美多個國家今年初已陸續解封,歐盟更推出疫苗護照,希望重啟旅遊經濟。

但世衛警告仍然未能確定接種疫苗後能夠抑制疫情傳播的程度,呼籲各國、特別是一些疫苗接種率低的國家不要急於解封,浪費之前的抗疫成果,希望各國在恢復正常生活和控制病毒之間取得平衡。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。