舊金山華埠婦人被刺傷 女兒發眾籌為母尋合適住所（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,上星期四舊金山(三藩市)華埠發生嚴重傷人案,一個男人在一個住宅單位,多次用刀刺傷一個女人後,從樓宇墮下,被刺傷的女事主全身幾十處受傷,她的女兒發起眾籌,希望母親找到合適的住所,不用再與其他人合租房子,視頻部分畫面可能會引起觀眾不安,敬請留意。

鄧女士的女兒Vivian說:「全身上下都有許多傷口,主要集中在後腰,臀部還有肺,眼睛、臉、手上有很多傷口,估計有60、70吧,那個樣子。」

上星期四早上,華埠Jackson街700號地段發生嚴重傷人案,男疑犯涉嫌刺傷50歲的女事主,Vivian周三接受本台電話訪問時表示,她的母親姓鄧,兩母女幾年前從北京來到美國,搬過許多地方,在舊金山華埠住了幾年。

警方消息透露,女事主分租住宅單位給男疑犯,案發前兩人發生過爭執,疑犯刺傷女事主之後,從窗戶跳出來墮下街道,也受了傷。

Vivian是加州大學的學生,案發時不在華埠的家裡,知道母親出了事就趕回家。

Vivian表示,母親的傷勢有好轉,周三應該可以出院,但會暫住酒店,不會返回華埠的家,因為母親未能夠上樓梯,對案發現場也有陰影。

Vivian說:「她比第一天好一些,但還是比較難受,眼睛基本上還是看不見,右眼被刺到,基本上看不見,肺部有氣泡,做了微創手術,現在癒合中。」

Vivian在GoFundMe發起眾籌。

Vivian說:「後續可以找到穩定安全的房子,不用再找租客,跟很多人合租,跟別人合租,增加不安全。」

CYC社區青年中心表示,會幫助鄧女士找家護助理,而地檢處也會為受害人提供援助。

GoFundMe網站鏈結:https://www.gofundme.com/f/msdeng-needs-help-for-followup-recovery

