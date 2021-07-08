舊金山華埠婦人被刺傷 女兒發眾籌為母尋合適住所（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，上星期四舊金山（三藩市）華埠發生嚴重傷人案，一個男人在一個住宅單位，多次用刀刺傷一個女人後，從樓宇墮下，被刺傷的女事主全身幾十處受傷，她的女兒發起眾籌，希望母親找到合適的住所，不用再與其他人合租房子，視頻部分畫面可能會引起觀眾不安，敬請留意。

鄧女士的女兒Vivian說：「全身上下都有許多傷口，主要集中在後腰，臀部還有肺，眼睛、臉、手上有很多傷口，估計有60、70吧，那個樣子。」

上星期四早上，華埠Jackson街700號地段發生嚴重傷人案，男疑犯涉嫌刺傷50歲的女事主，Vivian周三接受本台電話訪問時表示，她的母親姓鄧，兩母女幾年前從北京來到美國，搬過許多地方，在舊金山華埠住了幾年。

警方消息透露，女事主分租住宅單位給男疑犯，案發前兩人發生過爭執，疑犯刺傷女事主之後，從窗戶跳出來墮下街道，也受了傷。

Vivian是加州大學的學生，案發時不在華埠的家裡，知道母親出了事就趕回家。

Vivian表示，母親的傷勢有好轉，周三應該可以出院，但會暫住酒店，不會返回華埠的家，因為母親未能夠上樓梯，對案發現場也有陰影。

Vivian說：「她比第一天好一些，但還是比較難受，眼睛基本上還是看不見，右眼被刺到，基本上看不見，肺部有氣泡，做了微創手術，現在癒合中。」

Vivian在GoFundMe發起眾籌。

Vivian說：「後續可以找到穩定安全的房子，不用再找租客，跟很多人合租，跟別人合租，增加不安全。」

CYC社區青年中心表示，會幫助鄧女士找家護助理，而地檢處也會為受害人提供援助。

GoFundMe網站鏈結：https://www.gofundme.com/f/msdeng-needs-help-for-followup-recovery

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