加州和內華達州邊界周四發生6級地震,之後有多次餘震,灣區廣泛地區都感到震動。

美國地質研究所(USGS)錄得周四下午3時49分,Sierra Nevada山麓,加州Alpine縣偏遠地區Antelope Valley,首先發生5.9級地震,USGS之後修正為6級地震,其後當地發生多次4級以上餘震,由Sacramento以至灣區廣泛地區都有人感覺到地震。

地震令到Mono縣的395號公路和89號公路發生山石崩塌,令182號公路以北的395號公路關閉。

最初USGS亦錄得3時50分加州Stockton市一帶亦發生4.8級地震,但其後USGS表示這是誤讀。

