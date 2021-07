【KTSF 郭柟報導】

建議將毒品安全注射站合法化的提案,周二在加州眾議院的健康委員會被擱置,預料會延遲至明年1月再審議。

州參議員威善高去年12月重新提出SB 57法案,建議為濫用藥物的人士設立安全注射中心,在舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙)以及洛杉磯試驗性推行。

反對該提案的人士擔心提案一旦獲得通過,最終會為毒品合法化鋪平道路。

