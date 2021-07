國慶日周末全美逾千萬人經過機場安檢

【KTSF】

剛過去的國慶日長周末,許多人選擇搭飛機出遊,根據運輸安全管理局(TSA)統計,7月1日到5日期間,有超過一千萬人次經過機場安檢,而部分天數的搭機人潮,甚至比疫情之前更踴躍。

根據TSA統計,過去幾天期間,搭機旅客的數字非常驚人,從7月1日到5日期間,在全美各機場過安檢的人潮就超過一千萬人次,其中光是上周四和周五兩天,TSA已經為210萬人次的旅客進行安檢,這個數字已經超過2019年同期,也就是尚無疫情的時候。

而星期一在全美機場搭機的人潮,是自從疫情爆發以來,航空公司第三繁忙的一天,這些數據說明了搭機出行的需求大幅增加,人們在疫情期間已經等待太久了,迫不及待要恢復搭機出行。

不僅是位於華盛頓特區的雷根國立機場人潮洶湧,TSA數據顯示,包括Nashville機場以及Myrtle Beach機場,都出現比疫情之前更多的搭機人潮。

聯合航空CEO Scott Kirby向CNN表示,原本預期周一會是過去16個月以來最繁忙的一天,不過這並不代表航空業已經走出危機,目前營運還面臨許多複雜的問題,例如疫情期間航空公司都縮小規模,機組人員和航班也減少,航空公司在應對天氣和維修因素,導致的班機延誤問題將更加困難。

根據Flight Aware統計,單是周一全美就有超過4千個航班取消或延誤。

