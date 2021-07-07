國慶日周末全美逾千萬人經過機場安檢

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剛過去的國慶日長周末，許多人選擇搭飛機出遊，根據運輸安全管理局（TSA）統計，7月1日到5日期間，有超過一千萬人次經過機場安檢，而部分天數的搭機人潮，甚至比疫情之前更踴躍。

根據TSA統計，過去幾天期間，搭機旅客的數字非常驚人，從7月1日到5日期間，在全美各機場過安檢的人潮就超過一千萬人次，其中光是上周四和周五兩天，TSA已經為210萬人次的旅客進行安檢，這個數字已經超過2019年同期，也就是尚無疫情的時候。

而星期一在全美機場搭機的人潮，是自從疫情爆發以來，航空公司第三繁忙的一天，這些數據說明了搭機出行的需求大幅增加，人們在疫情期間已經等待太久了，迫不及待要恢復搭機出行。

不僅是位於華盛頓特區的雷根國立機場人潮洶湧，TSA數據顯示，包括Nashville機場以及Myrtle Beach機場，都出現比疫情之前更多的搭機人潮。

聯合航空CEO Scott Kirby向CNN表示，原本預期周一會是過去16個月以來最繁忙的一天，不過這並不代表航空業已經走出危機，目前營運還面臨許多複雜的問題，例如疫情期間航空公司都縮小規模，機組人員和航班也減少，航空公司在應對天氣和維修因素，導致的班機延誤問題將更加困難。

根據Flight Aware統計，單是周一全美就有超過4千個航班取消或延誤。

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