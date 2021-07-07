佛州公寓倒塌死者增至36人 颶風為搜救添困難

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓大樓倒塌事故，死亡人數增加到最少36人，仍然有過百人下落不明，由於預測颶風Elsa會帶來惡劣天氣，可能為搜救工作增添困難。

Surfside公寓群組南端大樓的其餘建築物，在週末爆破拆卸之後，救援人員在瓦礫中可以擴大範圍搜救，再找到十多具屍體，但要找到生還者的希望似乎很渺茫，加上熱帶風暴Elsa帶來不穩定天氣，有風有雨和閃電，令搜救工作被迫暫停兩小時。

搜救人員說，失蹤者的家人最心急和焦慮，日日都等候摯愛的人有沒有回音。

Surfside市長說，當局仍然調查塌樓的原因，但目前的焦點是搜救工作。

Surfside公寓南端大樓倒塌，也令同屬一個群組的北端大樓的住客關注，紛紛向當局查詢他們建築物的結構是否安全，當局就回應說，他們應該接受一個全面的樓宇結構檢查，北端大樓有部份住客甚至搬走。

此外，在Surfside外圍位於北邁阿密海灘的一座公寓大廈的人要疏散，因為市府認為，這座沿海的公寓大廈不安全，專家就認為，這與海水侵蝕鋼筋水泥有關。

工程顧問Matthys Levy說：「所有這些都是沿海建築物，它們受到鹹水侵蝕，受到氯化物攻擊混凝土的鋼材，所有這些都令人疲累。」

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