佛州公寓倒塌死者增至36人 颶風為搜救添困難

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓大樓倒塌事故,死亡人數增加到最少36人,仍然有過百人下落不明,由於預測颶風Elsa會帶來惡劣天氣,可能為搜救工作增添困難。

Surfside公寓群組南端大樓的其餘建築物,在週末爆破拆卸之後,救援人員在瓦礫中可以擴大範圍搜救,再找到十多具屍體,但要找到生還者的希望似乎很渺茫,加上熱帶風暴Elsa帶來不穩定天氣,有風有雨和閃電,令搜救工作被迫暫停兩小時。

搜救人員說,失蹤者的家人最心急和焦慮,日日都等候摯愛的人有沒有回音。

Surfside市長說,當局仍然調查塌樓的原因,但目前的焦點是搜救工作。

Surfside公寓南端大樓倒塌,也令同屬一個群組的北端大樓的住客關注,紛紛向當局查詢他們建築物的結構是否安全,當局就回應說,他們應該接受一個全面的樓宇結構檢查,北端大樓有部份住客甚至搬走。

此外,在Surfside外圍位於北邁阿密海灘的一座公寓大廈的人要疏散,因為市府認為,這座沿海的公寓大廈不安全,專家就認為,這與海水侵蝕鋼筋水泥有關。

工程顧問Matthys Levy說:「所有這些都是沿海建築物,它們受到鹹水侵蝕,受到氯化物攻擊混凝土的鋼材,所有這些都令人疲累。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。