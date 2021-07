華裔伯伯舊金山被劫車綁架 駛至奧克蘭後被踢下車（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)Ingleside區有一名華裔伯伯被劫車及綁架,匪徒開車將他遺下東灣奧克蘭(屋崙),搶走他的汽車和財物。

警方表示,上星期六午夜時份,63歲華裔男事主開車經過Ocean Ave 1200號路段時,被多名匪徒持槍威脅,其中兩人進入車內,將汽車開走,當時事主仍在車內。

大約一個小時後,在奧克蘭將事主踢下車,然後逃走。

事主走到鄰近的餐廳報警,他並無受傷,他的銀包, 鎖匙, 以及護照被搶走。

Ocean Ave案發現場附近的麥當勞快餐廳有員工表示,警員曾來搜證,取走當晚的閉路電視片段。

另一方面,Ocean Ave都有其他華裔經營的餐廳和商店,有幾名店主表示,間中會有賊人打破玻璃門爆竊,但形容整體治安不算差,他們由疫情開始時已經提早了關舖。

警方暫時未拘捕到匪徒,也未找到失車,呼籲有線索的目擊者,請打(415) 575-4444通知警方。

版權所有,不得轉載。