華裔伯伯舊金山被劫車綁架 駛至奧克蘭後被踢下車（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）Ingleside區有一名華裔伯伯被劫車及綁架，匪徒開車將他遺下東灣奧克蘭（屋崙），搶走他的汽車和財物。

警方表示，上星期六午夜時份，63歲華裔男事主開車經過Ocean Ave 1200號路段時，被多名匪徒持槍威脅，其中兩人進入車內，將汽車開走，當時事主仍在車內。

大約一個小時後，在奧克蘭將事主踢下車，然後逃走。

事主走到鄰近的餐廳報警，他並無受傷，他的銀包, 鎖匙, 以及護照被搶走。

Ocean Ave案發現場附近的麥當勞快餐廳有員工表示，警員曾來搜證，取走當晚的閉路電視片段。

另一方面，Ocean Ave都有其他華裔經營的餐廳和商店，有幾名店主表示，間中會有賊人打破玻璃門爆竊，但形容整體治安不算差，他們由疫情開始時已經提早了關舖。

警方暫時未拘捕到匪徒，也未找到失車，呼籲有線索的目擊者，請打(415) 575-4444通知警方。

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