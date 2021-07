【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo縣2020年房屋估值創歷史新高。

根據San Mateo縣估值官Mark Church公布的報告,該縣的房地產價值在2020年達到超過2650億美元的歷史新高,比上一年增加了106億美元,連續第11年增加。

Church表示,這一增長主要是由於新冠疫情期間的居家令對房屋的強勁需求,這提高了獨棟房屋的價值,目前San Mateo縣房屋中間價位高達170萬,比前一年增加9%。

