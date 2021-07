【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西消防部門在國慶日期間起獲取超過500磅的煙火,並也需要撲滅煙花引起的起火事件。

聖荷西消防部門表示,在國慶日期間接獲20宗涉及煙花的起火事件,並開出了10張罰單,和沒收了大約550磅的煙花。

市府的線上舉報系統,在6月15日至7月5日之間接到1,644宗非法燃放煙花的報告,這比去年的6,601宗顯著減少,取得一定的效果。

但是這線上舉報系統也被批評無法有效制止非法燃放煙花,也有人說被錯誤舉報,當局有一年就撤銷45張罰單。

縱然如此,面對嚴重乾旱和處於山火季節之中,當局強調對非法煙花還是採取零容忍態度,首次被開罰的民眾,現在面對一千元的罰款,而允許人們在所屬物業燃放煙花的業主,即使沒有燃放煙花,也可以被開罰。

