【KTSF 萬若全報導】

輝瑞藥廠(Pfizer)、Moderna疫苗都已開始在12歲以下、6個月以上嬰幼兒身上展開實驗。

Ochsner醫學中心神經外科Erin Biro的兩個年幼小孩,目前正接受輝瑞疫苗的試驗,女兒接受完兩劑疫苗,只出現手臂疼痛,兒子兩個星期前接受第一劑疫苗,完全沒有不適症狀。

醫生表示,變種病毒對沒有注射疫苗的孩童威脅很大,因此全體接受疫苗是有必要的。

神經外科醫生CJ Bui說:「很清楚的,新冠病毒不光只是影響成年人,你看這些變種病毒,對年紀的威脅一直不斷的向下。」

輝瑞上個月宣布,新冠疫苗實驗已進入5歲以上、12歲以下兒童族群,還會針對出生6個月嬰兒,臨床研究在暑假尾聲可望出爐,全美兒童與嬰幼兒最快在今年秋季便有新冠疫苗可用。

