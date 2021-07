【有線新聞】

美國國防部取消向微軟批出涉及100億美元的雲端服務合約,並推出一份新合約取代。

國防部在2019年單一向微軟批出「聯合企業國防基建計劃」雲端服務合約,軍方建立雲端中央運作系統,在人工智能領域應對中國挑戰,引起亞馬遜不滿入稟法院,指時任總統特朗普不當施壓令亞馬遜無法得到合約,相關項目要暫停。

國防部周二指因應不斷改變的要求、服務能力增加和業界改進因素,認為「聯合企業國防基建計劃」已不能滿足自身要求,決定開展另一個多重雲端計劃合約,讓多個供應商投標,但相信只有微軟和亞馬遜能滿足國防部要求。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。