多名賊匪闖舊金山Neiman Marcus名店搶手袋（視頻）

舊金山(三藩市)聯合廣場的名店Neiman Marcus,周一傍晚被多名賊人搶手袋。

舊金山警方表示,他們在周一下午5時19分接報,Stockton街150號的Neiman Marcus發生店舖盜竊,有現場拍攝的畫面顯示,約10名疑犯陸續從店內跑出來,他們手上都拿著一些名牌手袋,疑犯之後乘坐多部在店外接應的汽車逃離現場。

加州零售商協會主席表示,店舖盜竊問題越來越嚴重,他們一直有向市府官員反映,但卻一直得不到回應。

舊金山的店舖盜竊問題,近期已經導致Walgreens關閉17間市內分店,Target也把市內所有分店的營業時間縮短。

市參事安世輝在看到疑犯逃走的片段後發推文回應,說我們已經失去聯合廣場的Gap旗艦店,如果不處理有組織零售罪行,恐怕很多其他商店會關閉。

