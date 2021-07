熱帶風暴Elsa登陸佛州北部沿岸帶來大雨水浸

【KTSF 張麗月報導】

熱帶風暴Elsa登陸佛羅里達州北部的海灣沿岸,正吹向喬治亞和南北卡羅萊納州,帶來大雨和水浸,強風也令成千上萬用戶停電。

Elsa最高風力時速達65哩,曾經達到一級颶風程度,周三登陸佛州北部沿岸,然後吹向喬治亞州,預料稍後抵達南北卡羅萊納州之前,將會減弱為熱帶低氣壓,然後直吹大西洋中部沿岸。

不過氣象預測,Elsa繼續移動,星期五吹向東岸時,紐約市和波士頓就會受到威脅,屆時就有可能再次轉變為一股熱帶風暴。

佛州當局警告風暴的危險性,因為有龍捲風。

佛州州長Jeanette Nuñez說:「龍捲風當然繼續令人關注,可能出現在佛州東北部。」

部份地區有水浸,滑浪也不適宜,佛州北部沿海地區有大雨和停電,當局調動過萬名工程人員候命,應對停電的修復工作。

