熱帶風暴Elsa登陸佛州北部沿岸帶來大雨水浸

【KTSF 張麗月報導】

熱帶風暴Elsa登陸佛羅里達州北部的海灣沿岸，正吹向喬治亞和南北卡羅萊納州，帶來大雨和水浸，強風也令成千上萬用戶停電。

Elsa最高風力時速達65哩，曾經達到一級颶風程度，周三登陸佛州北部沿岸，然後吹向喬治亞州，預料稍後抵達南北卡羅萊納州之前，將會減弱為熱帶低氣壓，然後直吹大西洋中部沿岸。

不過氣象預測，Elsa繼續移動，星期五吹向東岸時，紐約市和波士頓就會受到威脅，屆時就有可能再次轉變為一股熱帶風暴。

佛州當局警告風暴的危險性，因為有龍捲風。

佛州州長Jeanette Nuñez說：「龍捲風當然繼續令人關注，可能出現在佛州東北部。」

部份地區有水浸，滑浪也不適宜，佛州北部沿海地區有大雨和停電，當局調動過萬名工程人員候命，應對停電的修復工作。

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