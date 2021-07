奧克蘭非牟利機構護伴服務擴展至舊金山日落區（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一個在東灣奧克蘭(屋崙)成立的非牟利機構,最近將服務擴展至舊金山(三藩市)日落區,為有需要的居民提供護伴服務。

Donna Ma上個星期六早上和另外三個義工在日落區Irving街宣傳Compassion in San Francisco的服務。

Donna Ma說:「陪伴去銀行或買菜,如果你想聯絡我們,可以打這個電話號碼,有人可以來陪你去,我們可以打電話,是的。」

Donna Ma續道:「我做義工因為我想保護老人家,因為我擔心我的媽媽和外婆出街時會遇到搶劫,我想幫助華裔長者。」

義工Jonathan Tai說:「看到反亞裔的事情,我想幫忙,尤其幫助長者,我們受教導要尊重長者,現在他們被襲擊,這是不對的。」

疫情期間東灣一班志願人士,成立了一個名為Compassion in Oakland的非牟利組織,招募義工,為有需要的居民提供護伴服務,最近這個非牟利組織將他們的服務擴展來到舊金山。

李達倫(Darren Lee)是Compassion In Oakland的創始成員之一,他現在負責統籌舊金山的義務工作。

李達倫說:「我們機構成立的目的,是要為舊金山社區帶來安全感,從日落區開始做起。」

Debra在Irving街經營乾洗店18年,她表示,這裏治安不錯,但她歡迎有義工關注社區的安全。

Debra說:「很好,比較安全,人們不會受傷,大家都好。」

Debra續道:「多謝你們(義工)這樣熱心,又給我們(警報器),讓大家用來旁身,有什麼事情一按就發響聲,很嚇人,很大聲,很好。」

這個義工團隊5月底投入服務,每個週末在Irving街和Noriega街向商戶和居民介紹他們的服務,上月中,他們在Noriega街一宗交通意外之中,協助司機以及被撞倒的行人,第一時間報警。

Eddie Delatorre在奧克蘭以及舊金山做義工,他鼓勵多些人,包括不同種族的人士加入義工行列。

Delatorre說:「身為有色人種,我們面對相似的挑戰,我們可以一起面對,希望看見更多少數族裔,互相守望。」

有居民表示,自己也想成為義工,如果大家想知道多些這個機構所提供的服務,或者想登記成為義工,可上網查詢,網址:http://www.compassioninoakland.org,或致電(510) 200-8682。

