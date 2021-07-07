奧克蘭非牟利機構護伴服務擴展至舊金山日落區（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

一個在東灣奧克蘭（屋崙）成立的非牟利機構，最近將服務擴展至舊金山（三藩市）日落區，為有需要的居民提供護伴服務。

Donna Ma上個星期六早上和另外三個義工在日落區Irving街宣傳Compassion in San Francisco的服務。

Donna Ma說：「陪伴去銀行或買菜，如果你想聯絡我們，可以打這個電話號碼，有人可以來陪你去，我們可以打電話，是的。」

Donna Ma續道：「我做義工因為我想保護老人家，因為我擔心我的媽媽和外婆出街時會遇到搶劫，我想幫助華裔長者。」

義工Jonathan Tai說：「看到反亞裔的事情，我想幫忙，尤其幫助長者，我們受教導要尊重長者，現在他們被襲擊，這是不對的。」

疫情期間東灣一班志願人士，成立了一個名為Compassion in Oakland的非牟利組織，招募義工，為有需要的居民提供護伴服務，最近這個非牟利組織將他們的服務擴展來到舊金山。

李達倫（Darren Lee）是Compassion In Oakland的創始成員之一，他現在負責統籌舊金山的義務工作。

李達倫說：「我們機構成立的目的，是要為舊金山社區帶來安全感，從日落區開始做起。」

Debra在Irving街經營乾洗店18年，她表示，這裏治安不錯，但她歡迎有義工關注社區的安全。

Debra說：「很好，比較安全，人們不會受傷，大家都好。」

Debra續道：「多謝你們（義工）這樣熱心，又給我們（警報器），讓大家用來旁身，有什麼事情一按就發響聲，很嚇人，很大聲，很好。」

這個義工團隊5月底投入服務，每個週末在Irving街和Noriega街向商戶和居民介紹他們的服務，上月中，他們在Noriega街一宗交通意外之中，協助司機以及被撞倒的行人，第一時間報警。

Eddie Delatorre在奧克蘭以及舊金山做義工，他鼓勵多些人，包括不同種族的人士加入義工行列。

Delatorre說：「身為有色人種，我們面對相似的挑戰，我們可以一起面對，希望看見更多少數族裔，互相守望。」

有居民表示，自己也想成為義工，如果大家想知道多些這個機構所提供的服務，或者想登記成為義工，可上網查詢，網址：http://www.compassioninoakland.org，或致電(510) 200-8682。

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