【有線新聞】

中國官媒指,早前有美國傳媒報道,中國懷疑在沙漠建造導彈發射井,其實是興建中的風力發電機基座。

新華社旗下的《參考消息》指出,其中一張引用的衛星圖片,有一行英文寫著「甘肅玉門風力發電場」。

報道又稱導彈發射井,不會這麼密集必須分布廣泛,才能避免受到敵方攻擊。

美國《華盛頓郵報》早前引述專家稱,分析衛星圖片後相信中國在甘肅玉門附近沙漠地區,正建造過百個導彈發射井,可能為東風41洲際彈道導彈而設。

