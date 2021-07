加州居民應如何防範印度Delta變種病毒（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州公共衛生局的數據顯示,印度Delta變種病毒目前是加州最普遍的新冠病毒,加州居民應該如何防範這個傳染力更強大的變種,傳染病學專家教大家可以採取的行動。

數據顯示,印度Delta變種病毒在5月時佔加州新冠肺炎確診的5%,目前已經佔確診病例的35%,舊金山加大的傳染病學專家陳子平醫生估計,這病毒在一到兩個星期翻倍的傳染速度,在幾個星期內,Delta變種會是加州確診病例的超過九成。

而Delta變種厲害之處,在於染病的人會製造出更多數量的病毒,而散發病毒的天數也更加多,Delta變種比原始新冠病毒株容易傳染一倍。

陳子平醫生說:「新冠病毒的突刺蛋白質變異,令到它更容易粘貼人體細胞,至於感染者的病毒量為何更多,和傳播時間為何更長,我們現在還不知道。」

陳子平補充,病得越重,散播病毒就越多,因此可以推斷,Delta變種會令到患者的症狀來得更加重。

除了Delta變種之外,目前也已經出現先是在尼泊爾發現的Delta Plus變種,陳子平表示,Delta Plus有印度變種和南非變種的特徵,但是還沒有像Delta變種傳播得快。

縱然如此,美國現在的疫苗對抗Delta變種有效,Pfizer和Moderna疫苗,有超過9成的機率可以防禦病毒,但以色列的真實生活數據顯示,Pfizer/BioNTech疫苗在對付Delta變種時,防禦率則下降到64%。

變種病毒對未有接種疫苗的威脅最大,密蘇里州因為疫苗接種率低,Delta變種已經使得該州在過去一個星期加護病房不夠。

醫生也建議已經接種疫苗的人,在一些室內場所戴口罩。

陳子平醫生說:「如果你去到一個人多的室內地點,特別是有來自不同地方的人,你不知道他們是否都接種了疫苗,為安全起見,你就應該戴口罩,或是像帶傘一樣把口罩戴在身上,因為你不知道什麼時候需要用到。」

