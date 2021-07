國慶日多地恢復大型活動 專家憂接種率低地區疫症再爆發

【KTSF 嚴劍蓉報導】

剛過去的國慶長假期,全國多個地方都恢復舉行大型慶祝活動,吸引大批人潮,同時亦引起越來越多人擔憂,這些大型群眾活動會否成為更具傳染力的印度Delta變種病毒傳播的溫床。

全國各地的國慶活動提振民眾的心情,但與此同時,它會否令印度變種病毒加速傳播?衛生官員正監察長週末過後,確診數字會否上升。

巴爾的摩前衛生專員Leana Wen說:「疾控中心要回答的問題是,例如針後感染的真正比率,如果已接種疫苗,感染新型肺炎的機會有多大,因為更具傳染性的印度變種。」

公共衛生官員表示,未來數星期的感染數字將會反映真實情況。

專家警告,部分地區的低接種率,可能威脅到全美對抗新型肺炎疫情的進展。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha說:「我們已開始看到低接種率的地方,出現較大的印度變種個案升幅,在阿肯色、密蘇里和懷俄明均如是,那些地方將會有更多人入院和死亡,不幸地。」

根據聯邦疾控中心(CDC),在疫苗接種率低的州份,近期新增的確診個案比全國平均數字多三倍。

南部、西南部和中西部,部分地區亦開始見到個案急升。

當中阿拉巴馬、阿肯色、路易斯安納和密西西比等州都是全國接種率最低的州份。

Jha說:「每當有大型爆發,它就會成為更多潛在變種的溫床。」

根據CDC的數據,全美有超過47%的人已接種完整疫苗,佛蒙特州是全國接種率最高的州,有66%已完全接種,當地的新症率最低,日均每10萬人有少於一宗新症。

