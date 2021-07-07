國慶日多地恢復大型活動 專家憂接種率低地區疫症再爆發

【KTSF 嚴劍蓉報導】

剛過去的國慶長假期，全國多個地方都恢復舉行大型慶祝活動，吸引大批人潮，同時亦引起越來越多人擔憂，這些大型群眾活動會否成為更具傳染力的印度Delta變種病毒傳播的溫床。

全國各地的國慶活動提振民眾的心情，但與此同時，它會否令印度變種病毒加速傳播？衛生官員正監察長週末過後，確診數字會否上升。

巴爾的摩前衛生專員Leana Wen說：「疾控中心要回答的問題是，例如針後感染的真正比率，如果已接種疫苗，感染新型肺炎的機會有多大，因為更具傳染性的印度變種。」

公共衛生官員表示，未來數星期的感染數字將會反映真實情況。

專家警告，部分地區的低接種率，可能威脅到全美對抗新型肺炎疫情的進展。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha說：「我們已開始看到低接種率的地方，出現較大的印度變種個案升幅，在阿肯色、密蘇里和懷俄明均如是，那些地方將會有更多人入院和死亡，不幸地。」

根據聯邦疾控中心（CDC），在疫苗接種率低的州份，近期新增的確診個案比全國平均數字多三倍。

南部、西南部和中西部，部分地區亦開始見到個案急升。

當中阿拉巴馬、阿肯色、路易斯安納和密西西比等州都是全國接種率最低的州份。

Jha說：「每當有大型爆發，它就會成為更多潛在變種的溫床。」

根據CDC的數據，全美有超過47%的人已接種完整疫苗，佛蒙特州是全國接種率最高的州，有66%已完全接種，當地的新症率最低，日均每10萬人有少於一宗新症。

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