拜登對美國抗疫工作感滿意 望更多人接種疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統定下在國慶日前7成人打至少一針的目標,但目標未達到,拜登周二再次公佈新計劃,希望可以令更多人疫苗。

對於美國的抗疫工作,拜登顯得很滿意。

拜登說:「我們很接近可以宣布脫離這致命病毒。」

隨著更多美國人打了疫苗,全國的新病例和死亡數字都大幅下降,但在部分地區,隨著印度Delta變種擴散,病例也隨之增加。

拜登說:「現在我和你們說話之際,數以百萬計美國人仍未打疫苗,和得不到保護,由於印度變種所以問題更嚴重。」

拜登周二和他的衛生顧問團隊會面後,就再次鼓勵和推動未接種疫苗的人去打針。

拜登說:「多個研究都顯示自5月初以來,幾乎所有新型肺炎住院和死亡案例都是未接種疫苗的。」

消息人士指,拜登私下曾詢問印度變種病毒的廣泛影響,不過他的官員都堅稱,打了疫苗的人都安全,但未打的確有風險。

拜登說:「願上天保佑你們所有人,但請你們接種疫苗,會有很大分別。」

美國的抗疫專家指出,低接種率的地區,例如是密西西比、阿拉巴馬和阿肯色等地,較易會出現病例爆發。

Fauci說:「部份的州,個人接種水平只有35%,甚至更低,你因此可預見部份地區會有病例急升。」

拜登週末期間在白宮南草坪招待上千賓客,是他上任以來最大型活動。

拜登說:「試回想國家一年前在哪裡,回想你自己一年前在哪裡,別誤會我,新型肺炎未被擊敗。」

拜登之前定下要在7月4日前讓美國七成人口至少接種一劑疫苗,如今他未能達到目標,也不打算設立另一個目標。

白宮發言人Jen Psaki說:「今天我未打算定下新目標,但我可告訴你我們會繼續努力,對每個人、每個社區。」

