拜登對美國抗疫工作感滿意 望更多人接種疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統定下在國慶日前7成人打至少一針的目標，但目標未達到，拜登周二再次公佈新計劃，希望可以令更多人疫苗。

對於美國的抗疫工作，拜登顯得很滿意。

拜登說：「我們很接近可以宣布脫離這致命病毒。」

隨著更多美國人打了疫苗，全國的新病例和死亡數字都大幅下降，但在部分地區，隨著印度Delta變種擴散，病例也隨之增加。

拜登說：「現在我和你們說話之際，數以百萬計美國人仍未打疫苗，和得不到保護，由於印度變種所以問題更嚴重。」

拜登周二和他的衛生顧問團隊會面後，就再次鼓勵和推動未接種疫苗的人去打針。

拜登說：「多個研究都顯示自5月初以來，幾乎所有新型肺炎住院和死亡案例都是未接種疫苗的。」

消息人士指，拜登私下曾詢問印度變種病毒的廣泛影響，不過他的官員都堅稱，打了疫苗的人都安全，但未打的確有風險。

拜登說：「願上天保佑你們所有人，但請你們接種疫苗，會有很大分別。」

美國的抗疫專家指出，低接種率的地區，例如是密西西比、阿拉巴馬和阿肯色等地，較易會出現病例爆發。

Fauci說：「部份的州，個人接種水平只有35%，甚至更低，你因此可預見部份地區會有病例急升。」

拜登週末期間在白宮南草坪招待上千賓客，是他上任以來最大型活動。

拜登說：「試回想國家一年前在哪裡，回想你自己一年前在哪裡，別誤會我，新型肺炎未被擊敗。」

拜登之前定下要在7月4日前讓美國七成人口至少接種一劑疫苗，如今他未能達到目標，也不打算設立另一個目標。

白宮發言人Jen Psaki說：「今天我未打算定下新目標，但我可告訴你我們會繼續努力，對每個人、每個社區。」

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