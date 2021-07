美洲同源會舉辦北加州華裔美國二戰退伍軍人國會金獎章頒獎典禮（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

美洲同源會這個國慶長周末舉辦北加州華裔美國二戰退伍軍人國會金獎章頒獎典禮,多位老兵的遺孀及親人親自出席領取金獎章。

海軍上尉Jones Wong說:「我代表國會和這個偉大的國家,把這枚獎章頒給我父親,感謝他在二次大戰的服務。」

Wong周一親自把華裔美國人二戰退伍軍人國會金質獎章頒給過世的父親,由他的母親代為接受。

位於舊金山華埠的美洲同源總會,這個國慶長週末假期一連三天,舉辦北加州華裔美國二戰退伍軍人國會金獎章頒獎典禮,由於新冠病毒防護措施,典禮分八次舉行,共有400多位華裔美國二戰退伍軍人或其親人榮獲國會金獎章。

海軍上將Jonathan Yuen說:「這是認可這些在40年代之前或二戰老兵的服務,他們為我們的國家,我們的權利而戰,他們還沒有意識到,為我們的未來開路。」

舊金山市議員余鼎昂的岳父也是二戰老兵,在2018年過世,他跟妻子周一出席頒獎典禮。

二戰過世老兵家屬Cathy Chung說:「等了好久,終於在2018年12月20日成為法律,我們剛收到這個感謝狀,我們感到很驕傲,會擺在家裡。」

美洲同源總會財務長鄧灼照表示,過去有為日本及菲律賓二戰老兵頒發國會金獎章,但是華裔老兵並沒這項殊榮。

鄧灼照說:「因為排華法案,沒有人給他們獎章,所以我們一定要為我們華人對國家的服務,能夠爭取到他們應得的光榮。」

「美國二戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案」在2018年12月20日簽署成為法律,該法案是由國會參議員Tammy Duckworth等人提出,國會眾議院議長普洛西也透過錄影發表祝賀,這場遲到的榮譽頒獎典禮原本要在去年舉行,但受到疫情影響而又再度順延。

目前在世的華裔二戰老兵大概有300位,他們無法前來親自領取獎章,有的透過視訊發表感言。

有關二戰存活老兵的談話,以及過去三天的頒獎典禮,全部都在美洲同源會Chinese American Citizens Alliance Youtube 頻道撥出。

