第3屆台北大師星秀音樂移師到舊金山舉行（視頻）

受到台灣疫情影響,原定7月底在台北舉辦的第3屆台北大師星秀音樂節,將移師到舊金山舉行,不但有多位重量級的古典音樂家前來舊金山教學,還會舉辦多場音樂會,我們專訪了活動藝術總監知名小提琴家林昭亮了解詳情。

美籍台裔小提琴大師林昭亮周五在德州休斯敦接受本台專訪,以教育年輕有為的人才為宗旨的台北大師星秀音樂節(Taipei Music Academy & Festival),原定今年7月底在台北舉辦,不過5月份台灣疫情突然升溫,禁止音樂活動,使得活動面臨停辦的命運。

林昭亮說:「因為有COVID的關係,沒辦法做任何音樂活動作演出,我們必須要,不能停止這個音樂的教育和音樂創造的過程,所以我就想說,如果能在北美做的話,那再好不過了,但是怎麼能夠在一個月之內,怎麼把它從台北轉到美國來,超過一萬公里的距離 怎麼做?」

身為音樂節藝術總監林昭亮積極奔走下,獲得舊金山的音樂學院San Francisco Conservatory of Music同意使用其場地和一流的音樂廳,排除萬難將音樂節原封不動搬到美國。

林昭亮說:「美國一天到晚都在講,這個取消文化,取消文化,我們要拒絕取消問話,我們要做這個,做成要完成文化才行。」

音樂節從7月25日到8月7日40多位學生將來灣區,接受16位古典音樂界知名音樂家的指導,這次的導師名單非常有份量。

林昭亮說:「我們的樂團部分有美國頂尖的大師Leonard Slatkin來做指揮,然後所有的老師會坐在樂團裡面,跟學生們一起演奏,一起排練,一起指導,這些老師包括世界,美國尤其是第一流交響樂團的首席音樂家。」

導師名單上,除了林昭亮本人,還有紐約大都會歌劇院樂團⾸席、洛杉磯愛樂樂團⾸席、芝加哥管弦樂團⼤提琴⾸席、茱莉亞⾳樂學院教授、舊⾦山交響樂團低⾳管⾸席等。

林昭亮說:「在舞台上面跟觀眾有演出的時候,怎麼樣在台上跟台下的觀眾開始有溝通,這個事情是在教室裡面學不來的,練習室裡面永遠學不來的,要體會到才行。」

這次來美的學生,除了有19位來自台灣,還有來自美國、韓國、法國、香港、烏茲別克等多個國家。

不過活動在短時間內臨時從台灣搬到灣區舉辦,也面臨許多挑戰,包括重新找場地、贊助機構、學員食宿安排和演出細節等,多虧灣區僑界、駐舊金山台北經文處以及台灣愛樂人士的幫忙。

林昭亮夫人說:「大概在短短的三個禮拜之內,我們就幾乎可以說找到了這邊新的家,有新的朋友幫我們做義工,也有新的朋友幫我們去做啦啦隊,幫我們說這個音樂節,遭受到哪一些籌款上的問題,也有旅館公會的會長,也幫我們說好,我們來幫你找住的地方。」

目前主辦單位還在籌措經費仍短缺6萬美元。

音樂節期間會舉辦四場音樂會,受到人數限制因素,只有7月30日在史丹佛大學Frost Amphitheater的演出向民眾開放售票,有興趣的人士可以上網查詢:Taipeimaf.com,音樂會也會有網上直播。

