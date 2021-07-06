第3屆台北大師星秀音樂移師到舊金山舉行（視頻）





【KTSF 古琳嘉報導】

受到台灣疫情影響，原定7月底在台北舉辦的第3屆台北大師星秀音樂節，將移師到舊金山舉行，不但有多位重量級的古典音樂家前來舊金山教學，還會舉辦多場音樂會，我們專訪了活動藝術總監知名小提琴家林昭亮了解詳情。

美籍台裔小提琴大師林昭亮周五在德州休斯敦接受本台專訪，以教育年輕有為的人才為宗旨的台北大師星秀音樂節（Taipei Music Academy & Festival），原定今年7月底在台北舉辦，不過5月份台灣疫情突然升溫，禁止音樂活動，使得活動面臨停辦的命運。

林昭亮說：「因為有COVID的關係，沒辦法做任何音樂活動作演出，我們必須要，不能停止這個音樂的教育和音樂創造的過程，所以我就想說，如果能在北美做的話，那再好不過了，但是怎麼能夠在一個月之內，怎麼把它從台北轉到美國來，超過一萬公里的距離 怎麼做？」

身為音樂節藝術總監林昭亮積極奔走下，獲得舊金山的音樂學院San Francisco Conservatory of Music同意使用其場地和一流的音樂廳，排除萬難將音樂節原封不動搬到美國。

林昭亮說：「美國一天到晚都在講，這個取消文化，取消文化，我們要拒絕取消問話，我們要做這個，做成要完成文化才行。」

音樂節從7月25日到8月7日40多位學生將來灣區，接受16位古典音樂界知名音樂家的指導，這次的導師名單非常有份量。

林昭亮說：「我們的樂團部分有美國頂尖的大師Leonard Slatkin來做指揮，然後所有的老師會坐在樂團裡面，跟學生們一起演奏，一起排練，一起指導，這些老師包括世界，美國尤其是第一流交響樂團的首席音樂家。」

導師名單上，除了林昭亮本人，還有紐約大都會歌劇院樂團⾸席、洛杉磯愛樂樂團⾸席、芝加哥管弦樂團⼤提琴⾸席、茱莉亞⾳樂學院教授、舊⾦山交響樂團低⾳管⾸席等。

林昭亮說：「在舞台上面跟觀眾有演出的時候，怎麼樣在台上跟台下的觀眾開始有溝通，這個事情是在教室裡面學不來的，練習室裡面永遠學不來的，要體會到才行。」

這次來美的學生，除了有19位來自台灣，還有來自美國、韓國、法國、香港、烏茲別克等多個國家。

不過活動在短時間內臨時從台灣搬到灣區舉辦，也面臨許多挑戰，包括重新找場地、贊助機構、學員食宿安排和演出細節等，多虧灣區僑界、駐舊金山台北經文處以及台灣愛樂人士的幫忙。

林昭亮夫人說：「大概在短短的三個禮拜之內，我們就幾乎可以說找到了這邊新的家，有新的朋友幫我們做義工，也有新的朋友幫我們去做啦啦隊，幫我們說這個音樂節，遭受到哪一些籌款上的問題，也有旅館公會的會長，也幫我們說好，我們來幫你找住的地方。」

目前主辦單位還在籌措經費仍短缺6萬美元。

音樂節期間會舉辦四場音樂會，受到人數限制因素，只有7月30日在史丹佛大學Frost Amphitheater的演出向民眾開放售票，有興趣的人士可以上網查詢：Taipeimaf.com，音樂會也會有網上直播。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。