聖荷西高科技公司空地成為無家可歸者紮營地方（視頻）

南灣聖荷西市位於101公路和87號公路交界處附近的一個高科技公司空地,目前成為數十名無家可歸者紮營暫住的地方,不過有關注人士擔心,未來這個地點有可能會擴大,成為另一個無家可歸者的大型聚集地。

位於機場附近的這塊空地有數百人紮營聚集,未來當局一旦開始掃蕩,這些無家可歸者又得另外尋覓新的安身地點。

而另一處位於聖荷西101公路以北靠近87號公路交界處的55英畝商業用地,很可能就會成為下一個大型的無家可歸者營地。

根據聖塔克拉拉縣估值官辦公室的資料,這個產業是高科技公司蘋果擁有,目前該空地沒有任何用途,有至少30人在此紮營。

曾經開著RV車落腳在Fremont Tesla公司的這位無家可歸人士,去年2月被趕走之後,住在聖荷西蘋果公司所擁有的這塊空地已經數個月,她建議蘋果公司乾脆把這裡讓無家可歸人士落腳。

無家可歸者Lynn Shipment說:「蘋果目前沒有使用這塊地,為何不讓人待到要使用為止。」

另一位住在這裡的人士表示,這裡已經成為了一個互助的小社區,大家會分享彼此有限的資源,而他之所以待在這,是因為不想去政府提供的住房服務。

無家可歸者Robert Carson說:「政府的住處你不能帶東西過去,只能帶汽車和衣服而已,但是我們大家都擁有RV,很不容易的,你知道。」

他又表示,蘋果是這麼有錢的大公司,可以幫助更多的人,而不是把他們踢出去;。

社區關注人士也以這塊棄置的Ochard Store空地為例,表示高科技公司可以提供更多的幫助。

社區關注人士Shaunn Cartwright說:「沒道理你還有幾年才會破土,沒有甚麼能辯護的,就坐在那說要讓土地空置,而不願起身做個好鄰居,提供安全的停車場地給那些極有需要的人。」

關注人士呼籲高科技公司提供尚未動土的空地,給這些無家可歸者停車,直到他們找到住的地方為止。

而蘋果公司對事件則表示還在準備看要如何回應。

