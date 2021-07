【KTSF】

罷免州長紐森的特別選舉,已經訂出將在9月14日舉行,舊金山選務處正在大舉招募當天的投票站工作人員,報酬介於180到240元之間。

舊金山選務處近日發信給該市選民,宣布正在招聘罷免特別選舉日當天的投票站工作人員,並已接受報名。

申請者必須年滿18歲,美國公民,而且是加州登記選民,或者是永久居民也可以申請。

投票站人員屬於志願性質,會獲得180元至240元津貼作為酬勞,職責包括布置投票站,確保在當天早上7點開始開放讓選民投票,根據選民手冊核對投票者身分、派發選票,以及投票結束後的收尾工作等。

有興趣申請的人士,可以致電選務處了解詳情,電話是(415) 554-4395。

