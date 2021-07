【KTSF】

舊金山國慶長假多處發生火警。

周一Central Richmond和碼頭區分別發生火警,Central Richmond的一級火警,發生在California街夾20th Ave。

Citizen拍攝的片段顯示,有住宅單位冒出濃煙。

消防局表示,火災發生在朝早11點半左右,12點15分被救熄,消防員救出全部3名傷者,無生命危險,當局仍在調查起火原因。

而碼頭區的一級火警發生在Amador街450路段,周一早上8點45分,有人燃放煙花引起火災,警方出動消防船,9點45分將大火救熄,無人受傷。

