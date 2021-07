Santa Clara縣通過提案定期在不同城市回購槍枝（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了減少槍枝氾濫,聖塔克拉拉縣(Santa Clara)有議員提案,定期在縣內不同城市舉辦槍枝回購活動,議案獲得縣議會通過,實施詳情將在8月公布。

今年5月26日發生在聖荷西VTA矽谷輕軌電車調度場的大規模槍擊案,9名無辜員工遭槍手殺害,引發各界再度關注槍枝管制問題。

聖塔克拉拉縣華裔縣議員李洲曉(Otto Lee)在槍擊案發生後,就向市議會提案建議應定期舉辦槍枝回購活動,以減少市面上的槍枝數量,目前該縣雖然也有零星的槍枝回購活動,但聖塔克拉拉縣有15個城市希望能輪流在各地舉辦。

李洲曉說:「回購每支槍大概是一百到兩百塊,每一次平均我們買到的槍枝,大概是400至600支的槍枝,每一次,尤其是我們的縣,平均每年銷售的槍會超過兩萬多一年,所以其實來講,買回來也是很少很少的數字,但是這種槍通常買回來,都是人家不需要的槍,如果放在罪犯方面,真的是非常危險。」

這項議案6月8日在縣議會以5對0全票通過,將籌措5萬到10萬元經費,以定期的方式到縣內不同城市舉辦,目前相關細節還在討論中,預計在8月份會敲定具體計劃。

李洲曉說:「那個時候我們也要做一個籌款的活動,希望多一點的錢,因為籌的錢愈多,多一點的槍我們可以去買下來。」

回流的槍械武器將全部交由警方處理,確保不會再流入市面。

另外,本週二聖荷西市議會以全票通過一項槍枝管制的新措施,要求所有槍枝持有人購買責任保險,並支付一項年費,用來支持緊急事務與警察服務。

