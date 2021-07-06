Santa Clara縣通過提案定期在不同城市回購槍枝（視頻）





【KTSF 古琳嘉報導】

為了減少槍枝氾濫，聖塔克拉拉縣（Santa Clara）有議員提案，定期在縣內不同城市舉辦槍枝回購活動，議案獲得縣議會通過，實施詳情將在8月公布。

今年5月26日發生在聖荷西VTA矽谷輕軌電車調度場的大規模槍擊案，9名無辜員工遭槍手殺害，引發各界再度關注槍枝管制問題。

聖塔克拉拉縣華裔縣議員李洲曉（Otto Lee）在槍擊案發生後，就向市議會提案建議應定期舉辦槍枝回購活動，以減少市面上的槍枝數量，目前該縣雖然也有零星的槍枝回購活動，但聖塔克拉拉縣有15個城市希望能輪流在各地舉辦。

李洲曉說：「回購每支槍大概是一百到兩百塊，每一次平均我們買到的槍枝，大概是400至600支的槍枝，每一次，尤其是我們的縣，平均每年銷售的槍會超過兩萬多一年，所以其實來講，買回來也是很少很少的數字，但是這種槍通常買回來，都是人家不需要的槍，如果放在罪犯方面，真的是非常危險。」

這項議案6月8日在縣議會以5對0全票通過，將籌措5萬到10萬元經費，以定期的方式到縣內不同城市舉辦，目前相關細節還在討論中，預計在8月份會敲定具體計劃。

李洲曉說：「那個時候我們也要做一個籌款的活動，希望多一點的錢，因為籌的錢愈多，多一點的槍我們可以去買下來。」

回流的槍械武器將全部交由警方處理，確保不會再流入市面。

另外，本週二聖荷西市議會以全票通過一項槍枝管制的新措施，要求所有槍枝持有人購買責任保險，並支付一項年費，用來支持緊急事務與警察服務。

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