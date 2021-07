【KTSF】

聖荷西警方破獲一宗轉賣贓物案,涉及財物價值近十萬元。

聖荷西警方防盜部門半年前發起「Operation Flat Tire」,針對在市中心日益猖獗的盜竊案,特別跟昂貴的自行車及建築設備有關。

警方發現,Jose Guadalupe Barba涉嫌專門從盜竊疑犯那裡購買被盜的建築設備和高端自行車,然後再出售,5月27日,警方對Barba的住所發出搜查令,並將他逮捕,罪名是收受贓物,搜查到一堆昂貴的自行車,一箱箱建築工具,仍然貼有安全傳感器的零售商品,以及超過兩萬元現金。

調查人員正在核實這些物品的原主,估計價值近十萬美元。

