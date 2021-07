【KTSF】

在國慶日的長周末,全國發生超過400宗槍擊事件,至少有150人死亡。

「槍支暴力檔案」的最新報告顯示,國慶日72小時內槍擊事件頻發,包括在維珍尼亞州諾福克市3個青少年和一個6歲小童被槍殺,達拉斯共有4人在兩起槍擊事件中喪生,14人在芝加哥的槍擊案中死亡,83人受傷。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。