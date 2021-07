奧克蘭國慶日發生多宗槍擊案及暴力罪案

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)周日傍晚開始發生多宗槍擊案以及暴力罪案,最少有兩人死亡,其中一名死者已經列為兇殺案受害人,警方相信部分槍擊案是有人在慶祝國慶日時開槍,子彈意外擊中受害人,其中一名受害人是個16歲少年,奧克蘭警察局長表示,過去一天是他經歷過最暴力的國慶日。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說:「12小時不停發生的混亂,這是我記憶中最暴力的一個國慶日。」

奧克蘭警察局長表示,本來預留警力專門應對國慶節期間非法燃放煙花,以及飆車問題,不過周日傍晚6時多開始,市內的槍擊案以及暴力案件接二連三發生,令警員必須集中對付暴力罪案,其中周一凌晨在Bancroft Ave發生的槍擊案,導致一個48歲男子當場死亡,警方證實是兇殺案。

周一早上將近10點,88 Ave2400號地段,一名婦女身上有多處槍傷,這是Citizen.com拍攝到的片段,警方表示,女事主情況危殆,有可能會死亡,因此可能列為另一宗兇殺案。

另外,周日午夜時分,一個男人被發現頭部受重創,送院後死亡,案發現場是International大道4200號地段,警方未知道案發起因。

奧克蘭警方也強調,市內嚴禁煙花,鼓勵市民打電話舉報,電話是(510) 238-2375。

