奧克蘭國慶日發生多宗槍擊案及暴力罪案

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東灣奧克蘭（屋崙）周日傍晚開始發生多宗槍擊案以及暴力罪案，最少有兩人死亡，其中一名死者已經列為兇殺案受害人，警方相信部分槍擊案是有人在慶祝國慶日時開槍，子彈意外擊中受害人，其中一名受害人是個16歲少年，奧克蘭警察局長表示，過去一天是他經歷過最暴力的國慶日。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說：「12小時不停發生的混亂，這是我記憶中最暴力的一個國慶日。」

奧克蘭警察局長表示，本來預留警力專門應對國慶節期間非法燃放煙花，以及飆車問題，不過周日傍晚6時多開始，市內的槍擊案以及暴力案件接二連三發生，令警員必須集中對付暴力罪案，其中周一凌晨在Bancroft Ave發生的槍擊案，導致一個48歲男子當場死亡，警方證實是兇殺案。

周一早上將近10點，88 Ave2400號地段，一名婦女身上有多處槍傷，這是Citizen.com拍攝到的片段，警方表示，女事主情況危殆，有可能會死亡，因此可能列為另一宗兇殺案。

另外，周日午夜時分，一個男人被發現頭部受重創，送院後死亡，案發現場是International大道4200號地段，警方未知道案發起因。

奧克蘭警方也強調，市內嚴禁煙花，鼓勵市民打電話舉報，電話是(510) 238-2375。

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