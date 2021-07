新僑服務中心舉行食品公司招聘會及保障個人安全講座（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

新僑服務中心本星期舉行食品公司招聘會,及有關保障個人安全的講座。

新僑服務中心將於星期三7月7日與中半島南舊金山(南三藩市)一間食品公司合作舉辦招聘會,預計招聘30名工人,合資格應徵者毋需懂英語,亦不需要有工作經驗,僱主會為員工提供醫療保險及基本福利。

新僑服務中心表示,疫情穩定後,經濟逐漸重啟,這是一個讓失業人士和新移民重返職場的好機會,由於不少商業亦正在招聘,新僑亦會為參加者介紹其他工作機會。

此外,由於近日發生多宗針對亞裔的街頭暴力罪案,新僑服務中心將於星期四7月8日邀請社區青年中心CYC舉行講座,介紹如何保護自己,以及旁觀者如何在安全的情況下去阻止事情發生,希望借講座提高市民的安全意識。

參加者可獲得由社區青年中心送贈的精美禮品一份,講座將於網上進行。

對以上兩項活動有興趣的人士需要預約,可致電(415) 421-2111向新僑服務中心報名。

