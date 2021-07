【有線新聞】

以色列的數據顯示,Delta變種病毒蔓延後,輝瑞新型肺炎疫苗的防禦率,大減30個百分點。

以色列衛生部門指,兩個月前變種病毒仍未流行時,疫苗對預防有症狀感染有效率約94%,到上月效用跌至64%。而這段時間,當局亦同時放寬防疫措施。

以色列有過半人口完成接種疫苗,近日每日新增約300宗個案,當中一半人有接種疫苗。

當局指疫苗對預防嚴重個案,仍然超過九成有效,會展開兩項研究,檢視疫苗長遠效用,決定會否要求民眾接種第三劑疫苗。

