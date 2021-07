【有線新聞】

據報Google、Facebook和Twitter警告,如果港府繼續推動修例針對起底行為,將撤出香港市場。

《華爾街日報》報道,包括這三間科技企業的業界組織私下去信港府,表示業界反對起底行為,但修例的條文字眼模糊,公司及員工有可能因用戶的起底行為面臨刑事調查、檢控及刑罰,形容是不合比例和不必要,憂慮將限制言論自由,甚至牽連無辜,如此唯有停止在香港提供服務。

香港政制及內地事務局5月曾建議修訂《私隱條例》,起底罪行最高可判罰100萬元及監禁5年,預料可能於年底前獲通過。

