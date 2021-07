【KTSF】

總統拜登希望在國慶日有七成人接種疫苗的目標,全美達到這目標的州份少過一半,只有20個州達標。

現時每日平均約有110萬人接種疫苗,是4月中時3分之1,目前每日約有68萬5千人完成接種完整疫苗,至今有1億5千7百萬人已完全接種。

很多人趁國慶日假期聚會,與此同時,更具傳染力的印度Delta變種正在全美快速傳播,衛生專家已警告,在疫苗接種率低的地區,疫情反彈的風險高。

專家指出,印度變種引致的病情更嚴重,由於印度變種病毒更易傳播,南加洛杉磯呼籲民眾,無論有沒有接種疫苗,在室內例如超市、工作場所等都要戴口罩。

