要求罷免舊金山教委運動簽名被盜 華裔家長要求地檢處迴避處理案件（視頻）

舊金山(三藩市)一群家長發起簽名運動,要求罷免三名舊金山教育委員,本台報導過5月底,一名華裔家長在列治文區收集選民簽名時,有人涉嫌偷走部分簽名文件,這名華裔家長最近委託律師,發信給舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin),要求地檢處迴避處理這宗案件。

5月30號星期日,林文傑在列治文區Clement街夾3 Ave舉行的農夫市場,收集發起罷免3名舊金山教育委員的選民簽名,期間有一個白人男人涉嫌偷走選民簽了名的文件,上面約有20個選民的簽名。

林文傑發現後與涉案男子對質,當時有攝影師拍攝到整個過程,最後涉案白人男子交還文件,然後逃離現場。

林文傑表示,時隔半個月之後,一名警員以及一名舊金山地檢處的調查員就這宗盜竊案,在列治文警察分局約見林文傑,林文傑表示,當時地檢處的調查員告訴他,需要大約一個月時間展開調查,最近林文傑委託律師發信給舊金山地檢官博徹思,要求他的辦公室迴避這宗案件。

律師信指出,案發當天,涉案白人男子除了在要求罷免教育委員的文件上簽了假名字之外,也在罷免博徹思的請願文件簽了相同的虛假名字。

律師信指出,涉案白人男子是博徹思競選地檢官時的支持者,而案發當天,該名男子在罷免請願書簽假名是嚴重罪行,林文傑認為博徹思在這宗案件有利益衝突,因此發信要求博徹思迴避案件,應該轉交給加州司法部調查。

博徹思早前在中文傳媒記者會回應這封律師信,並表示要求州司法部介入調查案件。

博徹思說:「每當有人提出利益衝突的質疑,儘管我不明白如何構成利益衝突,我覺得不妨要求州司法部審視提供意見,調查進展將基於司法部長的意見。」

州司法部未曾回應本台的查詢,舊金山警方周五表示,案件沒有新的進展,即是疑犯仍未被捕。

林文傑周五向本台提供的資料顯示,舊金山一間非牟利機構,兩星期前發聲明指出,得悉有錄影片段顯示,他們的一名員工在休班時間,涉嫌干擾罷免舊金山教委的請願過程,該機構表示經詳細調查後,已經開除了該員工。

