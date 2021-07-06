要求罷免舊金山教委運動簽名被盜 華裔家長要求地檢處迴避處理案件（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）一群家長發起簽名運動，要求罷免三名舊金山教育委員，本台報導過5月底，一名華裔家長在列治文區收集選民簽名時，有人涉嫌偷走部分簽名文件，這名華裔家長最近委託律師，發信給舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin），要求地檢處迴避處理這宗案件。

5月30號星期日，林文傑在列治文區Clement街夾3 Ave舉行的農夫市場，收集發起罷免3名舊金山教育委員的選民簽名，期間有一個白人男人涉嫌偷走選民簽了名的文件，上面約有20個選民的簽名。

林文傑發現後與涉案男子對質，當時有攝影師拍攝到整個過程，最後涉案白人男子交還文件，然後逃離現場。

林文傑表示，時隔半個月之後，一名警員以及一名舊金山地檢處的調查員就這宗盜竊案，在列治文警察分局約見林文傑，林文傑表示，當時地檢處的調查員告訴他，需要大約一個月時間展開調查，最近林文傑委託律師發信給舊金山地檢官博徹思，要求他的辦公室迴避這宗案件。

律師信指出，案發當天，涉案白人男子除了在要求罷免教育委員的文件上簽了假名字之外，也在罷免博徹思的請願文件簽了相同的虛假名字。

律師信指出，涉案白人男子是博徹思競選地檢官時的支持者，而案發當天，該名男子在罷免請願書簽假名是嚴重罪行，林文傑認為博徹思在這宗案件有利益衝突，因此發信要求博徹思迴避案件，應該轉交給加州司法部調查。

博徹思早前在中文傳媒記者會回應這封律師信，並表示要求州司法部介入調查案件。

博徹思說：「每當有人提出利益衝突的質疑，儘管我不明白如何構成利益衝突，我覺得不妨要求州司法部審視提供意見，調查進展將基於司法部長的意見。」

州司法部未曾回應本台的查詢，舊金山警方周五表示，案件沒有新的進展，即是疑犯仍未被捕。

林文傑周五向本台提供的資料顯示，舊金山一間非牟利機構，兩星期前發聲明指出，得悉有錄影片段顯示，他們的一名員工在休班時間，涉嫌干擾罷免舊金山教委的請願過程，該機構表示經詳細調查後，已經開除了該員工。

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