佛州公寓死亡人數增 其餘建築物爆破拆卸（視頻）





【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓群組有部份大樓倒塌事故，大樓其餘建築物在周日爆破拆卸之後，搜救工作繼續進行，死亡人數已增加到最少27人，另外有118人下落不明。

佛州Surfside市的Champlain Towers公寓群組，南端大樓倒塌已經超過一星期，大樓136個單位中，有55個單位已塌下來變成瓦礫。

大廈的殘餘部份，在周日半夜已經爆破拆卸，方便當局擴大搜救範圍。

國家拯救組組長Golan Vach說：「兩天前，我對家庭表示，找到生還者機會接近零，我們要面對現實，但仍充滿希望。」

究竟甚麼原因導致有40年樓齡的大樓倒塌，至今仍然有多種說法傳出，根據2018年的顧問報告就關注到公寓的結構性損毀問題，在驗證報告中，Morabito顧問公司做的樓宇結構分析明確指出，在混凝土的支柱和牆壁都存在「廣泛爆裂和剝落」，「鋼筋也漸趨惡化」，而泳池裝甲板底下和行車道入口的防水設施也失效，令混凝土結構的平板出現「主要結構性損毀」。

報告曾警告說，如果不立即更換，情況就會快速惡化。

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