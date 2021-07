佛州公寓死亡人數增 其餘建築物爆破拆卸（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓群組有部份大樓倒塌事故,大樓其餘建築物在周日爆破拆卸之後,搜救工作繼續進行,死亡人數已增加到最少27人,另外有118人下落不明。

佛州Surfside市的Champlain Towers公寓群組,南端大樓倒塌已經超過一星期,大樓136個單位中,有55個單位已塌下來變成瓦礫。

大廈的殘餘部份,在周日半夜已經爆破拆卸,方便當局擴大搜救範圍。

國家拯救組組長Golan Vach說:「兩天前,我對家庭表示,找到生還者機會接近零,我們要面對現實,但仍充滿希望。」

究竟甚麼原因導致有40年樓齡的大樓倒塌,至今仍然有多種說法傳出,根據2018年的顧問報告就關注到公寓的結構性損毀問題,在驗證報告中,Morabito顧問公司做的樓宇結構分析明確指出,在混凝土的支柱和牆壁都存在「廣泛爆裂和剝落」,「鋼筋也漸趨惡化」,而泳池裝甲板底下和行車道入口的防水設施也失效,令混凝土結構的平板出現「主要結構性損毀」。

報告曾警告說,如果不立即更換,情況就會快速惡化。

版權所有,不得轉載。