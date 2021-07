「滴滴出行」程式被要求下架 民眾稱未受影響

【有線新聞】

中國內地最大網約車公司「滴滴出行」,被監管當局要求將應用程式下架,並進行嚴厲整改。官媒評論指互聯網巨頭,不能夠比國家更掌握更詳細的個人訊息數據。

「滴滴出行」程式被要求下架,在北京有民眾認為未受影響,閻小姐說:「滴滴對我來說影響並不是很大,因為我還有其他的,這種其他的APP可以用,目前也只是聽說洩露了我們的信息,但是到現在也還沒有什麼實質性的影響」。

有北京網約車司機認為,本地居民多是舊登記用戶,滴滴出行停止新用戶註冊對他們的營業額影響不大。而滴滴出行不准登記新用戶,市民仍有很多替代品。

上星期才在美國上市的「滴滴出行」不足一個星期,就被內地監管部門指控涉及違法收集個人信息,更要將應用程式落架。

網信辦周日指根據舉報及檢查核實,「滴滴出行」的應用程式在收集使用個人信息上,嚴重違法違規已經通知應用商店,將「滴滴出行」下架,要求公司認真整改保障用戶個人信息安全。

「滴滴」在聲明表示應用程式下架,將會明顯影響在中國的收入,但強調會堅決落實國家有關部門要求進行整改。並已於7月3日暫停新用戶註冊,但已下載應用程式的用戶可正常使用。早前有網民在微博發文指「滴滴出行」在美國上市,要向美國交出數據但被「滴滴」的管理層否認。

內地官媒環球時報評論指,「滴滴出行」在美國上市,第一及第二大股東都是外國公司,監管要更加嚴格。國家不可以任由互聯網巨頭制定收集個人信息規則,不可以掌握比國家還要詳細的超級數據庫,而且不能隨意使用這些數據。

根據彭博7月5日資料,「滴滴出行」最大股東是日本軟銀集團的軟銀願景基金,第二大股東是另一網約車巨頭美國的Uber公司。而「滴滴出行」創辦人程維同騰訊分別持有6.5%和6.4%股權。

