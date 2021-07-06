國慶節灣區發生多宗火災 不少因非法放煙花導致（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

周日國慶節，灣區發生多宗火災，其中不少是有人非法放煙花導致，而東灣奧克蘭（屋崙）周一凌晨時分一個貨倉發生三級大火，有目擊者表示，火警發生之前，有人在附近燃放爆竹煙花。

火警現場位於東奧克蘭77 Ave 900號地段，很接近奧克蘭體育館。

奧克蘭消防局在Twitter表示，火警現場的貨倉裡面最少有兩個商戶，本地KPIX電視台的報導指出，其中一個是大麻種植場。

消防局在到場後，將火勢升為三級，出動8輛消防車以及幾十個消防員撲救。

消防局表示，現場鄰近有三棟樓宇，消防局奮力撲救，將火勢控制在起火現場，而沒有波及附近的樓宇，起火原因仍在調查中，但有居民表示火警發生之前，附近有人燃放爆竹煙花。

奧克蘭消防局周日晚總共接獲261個求救電話，其中61宗與火警有關。

凌晨2點幾，奧克蘭12街夾東23 Ave發生住宅火警，這是Citizen.com拍攝到的片段，火勢猛烈並冒出大量濃煙，有人吸入濃煙而感到不適。

清晨接近4時，奧克蘭42街夾Telegraph Avenue發生二級火警，住宅嚴重損毀。

東灣Contra Costa縣消防局錄得48宗草叢以及戶外的火警，5宗樓宇火警，當局表示，非法燃放煙花不單只導致火災和受傷，也令到寵物嚇破膽，有一隻小狗周日晚因為驚嚇，逃跑到Contra Costa縣Pittsburg一個消防局。

周日晚非法煙花到處可見，這是KPIX電視台直升機拍攝到東灣Hayward市的上空情形。

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