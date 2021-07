國慶節灣區發生多宗火災 不少因非法放煙花導致（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

周日國慶節,灣區發生多宗火災,其中不少是有人非法放煙花導致,而東灣奧克蘭(屋崙)周一凌晨時分一個貨倉發生三級大火,有目擊者表示,火警發生之前,有人在附近燃放爆竹煙花。

火警現場位於東奧克蘭77 Ave 900號地段,很接近奧克蘭體育館。

奧克蘭消防局在Twitter表示,火警現場的貨倉裡面最少有兩個商戶,本地KPIX電視台的報導指出,其中一個是大麻種植場。

消防局在到場後,將火勢升為三級,出動8輛消防車以及幾十個消防員撲救。

消防局表示,現場鄰近有三棟樓宇,消防局奮力撲救,將火勢控制在起火現場,而沒有波及附近的樓宇,起火原因仍在調查中,但有居民表示火警發生之前,附近有人燃放爆竹煙花。

奧克蘭消防局周日晚總共接獲261個求救電話,其中61宗與火警有關。

凌晨2點幾,奧克蘭12街夾東23 Ave發生住宅火警,這是Citizen.com拍攝到的片段,火勢猛烈並冒出大量濃煙,有人吸入濃煙而感到不適。

清晨接近4時,奧克蘭42街夾Telegraph Avenue發生二級火警,住宅嚴重損毀。

東灣Contra Costa縣消防局錄得48宗草叢以及戶外的火警,5宗樓宇火警,當局表示,非法燃放煙花不單只導致火災和受傷,也令到寵物嚇破膽,有一隻小狗周日晚因為驚嚇,逃跑到Contra Costa縣Pittsburg一個消防局。

周日晚非法煙花到處可見,這是KPIX電視台直升機拍攝到東灣Hayward市的上空情形。

