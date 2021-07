影評：到未來戰鬥外星怪物的科幻動作片《明日之戰》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

三十年後的未來世界,人類受到外星怪物絕滅。今天的人類是否能夠挽救?

科學教師Dan,申請研究補助金遭到拒絕的一個晚上,和親友在看一場足球賽時,球場上出現了一群從未來世界的軍人。有跨越時空技術的他們透露,未來世界被外星怪物侵略,將人類當食物看待。人類面臨被絕滅邊緣,要當今世界派人到未來作戰。全球派出來自各行各業的人,到未來世界值勤,每一次七天,執行的都是不同的任務。但是每次也只有三成的人活著回來,然後也輪到Dan。

但是從未來過來的人類在徵召戰鬥軍的過程中,也刻意不告訴新人外星怪物的面貌。背後的原因,也是因為這些怪物過於兇殘。他們行動快速,有很多四肢,還有會發射毒箭的尾巴和能夠撕毀獵物的尖銳牙齒。

Dan 在未來的世界中,也遇見三十年後的女兒,了解到他們的關係已經惡化。這也令到他如何彌補這段不知道在什麼樣的情形下,受破裂的父女情。而他們是否能夠排除歧見,擊滅外星怪物?

首先,外星怪物的造型獨特,不能不讚賞牠們的設計。在許多場動作場面中,都成功的製造出緊張氣氛。看得精彩,有種似乎想在大熒幕上觀看的感覺。

但是冗長的電影,在描繪父女之情方面顯得草率。劇情中提及的創傷後症候群PTSD,也沒有做足夠的交代。不知道為什麼Dan 會和妻子和女兒疏離。但要是撇開這個耐人尋味的癥結,是可以感受到兩個角色之間,要克服這個隱形障礙的意願。分別飾演這兩個角色的 Chris Pratt 和Yvonne Strahovski,有不錯的表現

,給這部觀感十足的科幻動作片中,帶來一絲溫馨。

《明日之戰 The Tomorrow War》給大家一種希望回到電影院的大螢幕看動作片的感覺。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前可以在串流平台Amazon Prime Video 免附加費觀看。

電影網頁:https://www.amazon.com/Tomorrow-War-Chris-Pratt/dp/B093CNZ7ST

